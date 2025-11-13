Σε χαμηλό 3,5 ετών ρίχνουν τις βρετανικές εξαγωγές οι αμερικανικοί δασμοί

Οι εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2022, καθώς ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ έχει πλήξει τη ζήτηση για βρετανικά προϊόντα.

Νέα εμπορικά στοιχεία από τη βρετανική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) δείχνουν ότι η αξία των βρετανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων μετάλλων, μειώθηκε κατά 500 εκατομμύρια λίρες ή 11,4% τον Σεπτέμβριο.

Η ONS αναφέρει: «Η αξία των εξαγωγών αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο του 2025 ήταν στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Ιανουάριο του 2022 και παρέμεινε σχετικά χαμηλή από την εισαγωγή των δασμών τον Απρίλιο».

Η κάμψη στο εμπόριο καταγράφεται παρά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ το καλοκαίρι, βάσει της οποίας ο αεροδιαστημικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αντιμετωπίζει καθόλου δασμούς από τις ΗΠΑ, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία έχει πλέον δασμούς 10%, μειωμένους από 25%.

Γενικότερα, ο βασικός δασμός 10% που εφάρμοσε η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει στα περισσότερα βρετανικά προϊόντα χαμηλότερος από τους αμοιβαίους δασμούς που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από άλλες χώρες.

Η έκθεση για το εμπόριο δείχνει ότι οι εξαγωγές χημικών προϊόντων από τη Βρετανία προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 300 εκατομμύρια λίρες, ενώ οι εξαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφορών μειώθηκαν κατά 100 εκατομμύρια λίρες -εν μέρει λόγω της κυβερνοεπίθεσης στην Jaguar Land Rover, η οποία πάγωσε τις δραστηριότητές της για τον μήνα.

Γενικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκαν κατά 1,7 δισεκατομμύρια λίρες ή 5,5% τον Σεπτέμβριο, με μείωση εξαγωγών τόσο προς χώρες της ΕΕ όσο και προς χώρες εκτός ΕΕ.

Ετσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 3,0 δισ., σε 59,6 δισεκατομμύρια λίρες για το τρίτο τρίμηνο του έτους.