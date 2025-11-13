#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γαλλία: Οι αρχές ήραν την ταξιδιωτική απαγόρευση στον CEO του Telegram

Σε μια κίνηση που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν τον Ντούροφ τον Αύγουστο του περασμένου έτους καθώς αποβιβαζόταν από ιδιωτικό τζετ σε αεροδρόμιο του Παρισιού.

Γαλλία: Οι αρχές ήραν την ταξιδιωτική απαγόρευση στον CEO του Telegram

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 16:22

Την πλήρη άρση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης του δισεκατομμυριούχου διευθύνοντος συμβούλου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Telegram Πάβελ Ντούροφ αποφάσισαν οι αρχές της Γαλλίας κι ενώ διεξάγουν έρευνα για τον ίδιο και την πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν αν του καταλογίζονται ευθύνες ως προς τη διάπραξη εγκλημάτων στην εφαρμογή. Αρχικά είχε διαταχθεί να παραμείνει στη Γαλλία, όμως τον Ιούνιο ο Ντούροφ κατάφερε να κερδίσει μια χαλάρωση των μέτρων που του επέτρεψε να κάνει περιορισμένα ταξίδια στο Ντουμπάι.

Η τελευταία απόφαση, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου, αίρει πλήρως την απαγόρευση εξόδου από τη Γαλλία και καταργεί επίσης την απαίτηση για τακτικό έλεγχο σε τοπικό αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σε μια κίνηση που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν τον Ντούροφ τον Αύγουστο του περασμένου έτους καθώς αποβιβαζόταν από ιδιωτικό τζετ σε αεροδρόμιο του Παρισιού. Κρατήθηκε για τέσσερις ημέρες για ανάκριση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες με την αιτία ότι ήταν συνένοχος επειδή επέτρεπε τη διάπραξη εγκλημάτων στην εφαρμογή. Ο ίδιος αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες.

Επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 5 εκατ. ευρώ, του απαγορεύτηκε να εγκαταλείψει τη Γαλλία και διατάχθηκε να επικοινωνεί με τις αρχές δύο φορές την εβδομάδα.

Ο Ντούροφ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο μέσω εκπροσώπου του, όπως και η εισαγγελία του Παρισιού. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γαλλία: Πέρασε από τη Βουλή η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Αποφυλακίζεται υπό όρους ο Νικολά Σαρκοζί

Προς αποφυλάκιση ο Νικολά Σαρκοζί, σήμερα η κρίσιμη ακρόαση

Το Παρίσι καλεί τους Γάλλους να φύγουν προσωρινά από το Μαλί

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο