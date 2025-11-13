Κρύβει τα ίχνη του(;) ο Mr Big Short

Η Scion Asset Management του Michael Burry σταμάτησε την καταχώρηση στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Η κίνηση έγινε στις 10 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία στον ιστότοπο της SEC, γράφει το Bloomberg. Ο Burry — που έγινε διάσημος για το στοίχημά του το 2008 ενάντια στην αμερικανική αγορά ακινήτων — έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιελάμβανε screenshot της λήξης της καταχώρισης, ότι «στις 25 Νοεμβρίου περνάω σε πολύ καλύτερα πράγματα».

So, I bought 50,000 of these things for $1.84.

Each of those things is 100 doodads.

So I spent $9,200,000,



Not $912,000,000. @CNBC @WSJ @FT



Each of those doodads let me sell $PLTR at $50 in 2027.



That was done last month.

On to much better things Nov 25th. pic.twitter.com/9Voy3nwiTD — Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 13, 2025

Ο διαχειριστής hedge fund έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για την υπερβολική ευφορία των αγορών. Τον περασμένο μήνα δημοσίευσε μια εικόνα του χαρακτήρα του από την ταινία The Big Short, συνοδευόμενη από την προειδοποίηση ότι «μερικές φορές βλέπουμε φούσκες».

Τέτοια σχόλια έχουν ερμηνευθεί ως αμφισβήτηση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει οδηγήσει την Nvidia Corp. να γίνει η πρώτη εταιρεία της οποίας η χρηματιστηριακή αξία ξεπέρασε τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Scion γνωστοποίησε στη δήλωση του τρίτου τριμήνου ότι έχει λάβει θέσεις short έναντι της Nvidia και της Palantir Technologies Inc., μιας ακόμη μετοχής που έχει εκτιναχθεί χάρη στις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της SEC, επενδυτικοί σύμβουλοι με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων υποχρεούνται κανονικά να είναι εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή. Η απο-εγγραφή αυτή σημαίνει ότι είτε ο Burry έχει κλείσει το hedge fund του, είτε να το καθιστά μη προσβάσιμο σε εξωτερικούς επενδυτές.

Αναφορά από τον Μάιο γνωστοποιούσε ότι η εταιρεία διέθετε περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM).

Ο Burry είχε κλείσει προηγουμένως την εταιρεία του Scion Capital το 2008, αφότου από το 2005 είχε πιέσει επιτυχώς τις επενδυτικές τράπεζες της Wall Street να δημιουργήσουν ασφάλιστρα κινδύνου (credit-default swaps) για στοιχήματα εναντίον ομολόγων που στηρίζονταν στα πιο επικίνδυνα στεγαστικά δάνεια.

Η στρατηγική αυτή απέδωσε, καθώς οι δανειολήπτες άρχισαν να αθετούν τις υποχρεώσεις τους, επιτρέποντας στους επενδυτές του να πενταπλασιάσουν και πλέον τα κεφάλαιά τους την περίοδο 2000–2008.

Το στοίχημα στην Palantir

Η ανάρτηση του Burry σχετικά με το καθεστώς της Scion στην SEC περιλάμβανε επίσης λεπτομέρειες για τη φύση του στοιχήματός του κατά της Palantir, αναφέροντας ότι είχε δαπανήσει περίπου 9,2 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα προαίρεσης (options) που του επιτρέπουν να πουλήσει τις μετοχές της εταιρείας «στα 50 δολάρια το 2027».

Για το πρώτο τρίμηνο, η Scion είχε αναφέρει ότι ρευστοποίησε σχεδόν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό της σε εισηγμένες μετοχές και αγόρασε δικαιώματα πώλησης (put options) για τη μετοχή της Nvidia, καθώς και για ορισμένους κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς εισηγμένους στις ΗΠΑ.