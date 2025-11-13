Ευρω-χτύπημα στα μικρά δέματα από Temu και Shein

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να καταργήσουν τον κανόνα που επιτρέπει την είσοδο εμπορευμάτων αξίας κάτω των 150 ευρώ χωρίς την επιβολή δασμών. Με την αλλαγή αυτή, οι σχετικοί τελωνειακοί δασμοί θα εφαρμόζονται σε όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην Ε.Ε., ευθυγραμμίζοντας το σύστημα με τους υφιστάμενους κανόνες για τον ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου νέος κανόνας θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος των τελωνειακών δεδομένων της Ε.Ε., η προτεινόμενη κεντρική πλατφόρμα της Ε.Ε. για την αλληλεπίδραση με τα τελωνεία και την ενίσχυση των ελέγχων - επί του παρόντος αναμένεται το 2028. Ο κόμβος βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου της Ε.Ε. Οι δυνατότητές του, οι οποίες θα επιτρέπουν τον υπολογισμό και την κοινοποίηση της τελωνειακής οφειλής ανά τεμάχιο, θα επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές σε ολόκληρη την Ε.Ε. να εφαρμόζουν το πλήρες τελωνειακό καθεστώς σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην Ε.Ε.

Ως αποτέλεσμα του ισχύοντος κανόνα, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και το 65% των μικρών δεμάτων που εισέρχονται στην Ε.Ε. υποτιμώνται για την αποφυγή των τελωνειακών δασμών κατά την εισαγωγή. Εκτός από την επίδρασή του στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της Ε.Ε., το κατώτατο όριο έχει επίσης εγείρει περιβαλλοντικές ανησυχίες, δεδομένου ότι οι εταιρείες εκτός Ε.Ε. έχουν κίνητρο να χωρίζουν τις αποστολές σε μεμονωμένα δέματα όταν στέλνουν αγαθά στην Ένωση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το 91% όλων των αποστολών ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας κάτω των 150 ευρώ θα έχει προέλθει από την Κίνα το 2024.

Μεταβατική λύση έως το 2028

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, το Συμβούλιο ανέλαβε επίσης σήμερα τη δέσμευση να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας απλής, προσωρινής λύσης για την επιβολή δασμών στα εν λόγω εμπορεύματα το συντομότερο δυνατό το 2026 και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος τελωνειακών δεδομένων το 2028. Οι εργασίες για την ανάπτυξη της λύσης θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.