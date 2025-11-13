Ευρωκοινοβούλιο: Πέντε παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο για τον κοινό εταιρικό φόρο

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σήμερα τη θέση τους σχετικά με την νομοθετική πρόταση για έναν κοινό τρόπο υπολογισμού της φορολογικής βάσης των πολυεθνικών εταιρειών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα προτείνουν πέντε αξιοσημείωτες αλλαγές στο σχέδιο της Επιτροπής «Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: Πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος (BEFIT)».

Οι αλλαγές που προτείνουν οι ευρωβουλευτές

Ενώ, σε γενικές γραμμές, υποστηρίζουν τα βασικά σημεία της πρότασης της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές προσθέτουν επίσης μια «ρήτρα σημαντικής οικονομικής παρουσίας», η οποία ορίζει ότι οι εταιρείες που έχουν έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ σε ένα κράτος-μέλος θα θεωρούνται μόνιμα εγκατεστημένες εκεί. Η ρήτρα αυτή θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των κρατών-μελών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατανομή του φόρου που πρέπει να καταβάλει μια πολυεθνική στην ΕΕ. Η συγκεκριμένη ρήτρα θα διασφαλίσει ότι οι ψηφιακές εταιρείες καταβάλλουν φόρους στις χώρες όπου αποκομίζουν πραγματικά κέρδη, είτε παρέχοντας υπηρεσίες είτε πωλώντας προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν έχουν σημαντική φυσική παρουσία εκεί.

Για να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη θέσπιση κανόνα περιορισμού των δικαιωμάτων αυτών για εταιρείες που αποτελούν μέρος ενός «ομίλου BEFIT»: εάν μια εταιρεία του ομίλου καταβάλλει δικαιώματα εκμετάλλευσης ή τέλη άδειας εκμετάλλευσης σε άλλη εταιρεία του ομίλου στην Ε.Ε. που φορολογείται με συντελεστή χαμηλότερο του 9%, η εταιρεία που καταβάλλει τα εν λόγω τέλη πρέπει να προσθέσει τις συγκεκριμένες πληρωμές στο δικό της φορολογητέο εισόδημα.

Από τον κανόνα αυτό θα εξαιρούνται οι εταιρείες που λαμβάνουν τις πληρωμές, αν ασκούν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα υποστηριζόμενη από προσωπικό, εξοπλισμό και γραφεία. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη θέσπιση ενός παρόμοιου κανόνα για να αποφευχθεί η μεταφορά κερδών από εταιρείες σε θυγατρικές που εδρεύουν σε τρίτες χώρες με χαμηλή φορολογία, οι οποίες δεν έχουν πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Μια άλλη τροπολογία προβλέπει ταχύτερες φορολογικές διαγραφές για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που υποστηρίζουν τους κλιματικούς, κοινωνικούς, ψηφιακούς ή αμυντικούς στόχους της Ε.Ε. Αυτό θα συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων, στην επίτευξη βιώσιμης μετάβασης και στην ενίσχυση της ικανότητας της Ε.Ε. να προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται σε αναδυόμενες απειλές και κρίσεις.

Τέλος, για να μειωθεί η κατάχρηση των κανόνων περί δυνητικών ζημιών, εάν η ζημία μιας θυγατρικής δημιουργεί αρνητική βάση επιβολής του φόρου, η μητρική εταιρεία θα πρέπει να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να μειώσει το δικό της φορολογητέο εισόδημα, αλλά μόνο για διάστημα έως πέντε ετών και μέσω συμψηφισμού με την επόμενη θετική φορολογική βάση. Οι ενδεχόμενες φορολογικές εκπτώσεις δεν μπορούν να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας κάτω από το μηδέν.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο που εγκρίθηκε από την ολομέλεια θα διαβιβαστεί τώρα στα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να νομοθετήσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου.

Σχετικές πληροφορίες

Η νομοθεσία αυτή βασίζεται σε ήδη συμφωνηθέντες κανόνες που καθορίζουν ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για τους ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων και τους εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας στην Ε.Ε. Από κοινού, αναμένεται να οδηγήσουν σε απλούστευση των φορολογικών συστημάτων και μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη, παρέχοντας πλεονεκτήματα τόσο για τις εταιρείες όσο και για την κοινωνία.

Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων φορολογίας εταιρειών για τις διεθνείς δραστηριότητες αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερες διαφωνίες και αντιφάσεις. Αυτό θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες όταν δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, αλλά και θα ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να επεκταθούν περαιτέρω σε άλλες χώρες στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. Θα οδηγήσει επίσης σε λιγότερες ευκαιρίες για εκμετάλλευση του συστήματος, μειώνοντας έτσι την φοροαποφυγή και τις επιθετικές φορολογικές στρατηγικές.

Το κοινό πλαίσιο θα αντικαταστήσει τους σημερινούς 27 διαφορετικούς τρόπους καθορισμού της φορολογητέας βάσης για ομίλους εταιρειών με ετήσια συνδυασμένα έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Μικρότεροι όμιλοι μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν προαιρετικά. Θα αντικαταστήσει επίσης τις προτάσεις της Επιτροπής για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών και την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, οι οποίες αποσύρθηκαν.