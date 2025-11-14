#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εμφύλιος στο Σουδάν: Οι δυνάμεις του Χαφτάρ ανεφοδιάζουν την παραστρατιωτική οργάνωση ΔΤΥ

Εδώ και δύο χρόνια «η πλευρά Χάφταρ προμηθεύει πετρέλαιο στις ΔΤΥ» υποστηρίζει η αμερικανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση The Sentry.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 00:02

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν ανεφοδιάστηκαν με παράνομα καύσιμα από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, σε αντάλλαγμα για την «κρίσιμης σημασίας στήριξη» που του παρέχουν εδώ και μία δεκαετία τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποστηρίζει η αμερικανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση The Sentry.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί από τον Απρίλιο του 2023 σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο για την εξουσία, μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών ΔΤΥ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 12 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν.

Εδώ και δύο χρόνια «η πλευρά Χάφταρ προμηθεύει πετρέλαιο στις ΔΤΥ» αναφέρει η ΜΚΟ σε μια μελέτη της με τίτλο «Αύξηση της διακίνησης καυσίμων στη Λιβύη». Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, η βενζίνη και το ντίζελ που προέρχονται κυρίως από παράνομο εμπόριο, διευκόλυναν «τις μετακινήσεις και τις τακτικές επιχειρήσεις των ΔΤΥ στο Νταρφούρ», το οποίο οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν πλήρως από τα τέλη Οκτωβρίου. Ο ανεφοδιασμός των ΔΤΥ αντικατοπτρίζει «τη βαθιά πίστη του Χάφταρ στην κυβέρνηση των Εμιράτων» η οποία είναι «κρίσιμος υποστηρικτής των δυνάμεων» του στρατάρχη, πρόσθεσε.

Η ΜΚΟ ζήτησε, χωρίς αποτέλεσμα, κάποιο σχόλιο από τα Εμιράτα και τις ΔΤΥ.

Τα ΗΑΕ κατηγορούνται συχνά από τον στρατό του Σουδάν και από ανεξάρτητες εκθέσεις ότι παρέχουν όπλα, καύσιμα και μισθοφόρους στις ΔΤΥ, κάτι που η χώρα διαψεύδει.

«Λόγω της ιδεολογικής, διπλωματικής, οικονομικής και πολιτικής στήριξης των Εμιράτων στην οικογένεια Χάφταρ από το 2014, η κυβέρνηση των Εμιράτων κατέχει προνομιούχα θέση στα μάτια των δυνάμεων του Χάφταρ, που θεωρούν ότι έχουν υποχρέωση στο Άμπου Ντάμπι», γράφει η The Sentry.

Η παροχή καυσίμων και άλλης βοήθειας στις ΔΤΥ επέτρεψε επίσης στην οικογένεια Χάφταρ να ενισχύσει τη διοίκηση και τον έλεγχό της στη νοτιοανατολική Λιβύη. Τον Ιούνιο οι ΔΤΥ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη μεθόριο με τη Λιβύη, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας που συνορεύει και με την Αίγυπτο.

Από την αρχή των συγκρούσεων, τον Απρίλιο του 2023, ο Σαντάμ Χάφταρ, ένας από τους γιους του στρατάρχη, πήγε στην περιοχή της Κούφρα (νοτιοανατολική Λιβύη) κοντά στα σύνορα με το Σουδάν για «να επιβλέπει τις παραδόσεις καυσίμων στον αρχηγό των ΔΤΥ, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό», συνεχίζει η έκθεση. Οι ταξιαρχίες του Χάφταρ ενισχύθηκαν επίσης, τόσο υλικά όσο και σε προσωπικό, «για να διατηρήσουν χωρίς διακοπή τις αποστολές καυσίμων και άλλων αγαθών προς τα σύνορα» και να διασφαλίσουν «τον αυστηρότερο έλεγχο» υποδομών όπως είναι το αεροδρόμιο της Κούφρα ή το διυλιστήριο του Σαρίρ το οποίο «λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά για τους σκοπούς του λαθρεμπορίου προς τα νότια», υποστηρίζει η ΜΚΟ.

Εξάλλου, οι δυνάμεις του Σαντάμ Χάφταρ «προστατεύουν τη διέλευση στρατιωτικών πόρων που παρέχουν (στις ΔΤΥ) τα Εμιράτα μέσω της ανατολικής Λιβύης» και «συντόνισαν τις περιστασιακές μεταφορές όπλων στις ΔΤΥ στο Νταρφούρ», καταλήγει η έκθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

