Κύμα σεξουαλικών επιθέσεων συνταράσσει τον βρετανικό στρατό

Τα δύο τρίτα των γυναικών στον βρετανικό στρατό ανέφεραν ότι βίωσαν πέρυσι συμπεριφορές με σεξουαλικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με έρευνα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ευρήματα που σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι «απολύτως απαράδεκτα».

Η πρώτη έρευνα που έγινε στη Βρετανία στο σύνολο του στρατεύματος έδειξε ότι το 67% των γυναικών μελών του προσωπικού του είχε βιώσει γενικευμένες συμπεριφορές με σεξουαλικά χαρακτηριστικά, όπως απρεπή αστεία ή σχόλια, ενώ το 21% ανέφερε στοχευμένες συμπεριφορές, όπως ανεπιθύμητο άγγιγμα ή σεξουαλικές προτάσεις.

Μεταξύ των ανδρών, το 32% ανέφερε γενικευμένες συμπεριφορές και το 6% στοχευμένες.

«Όλοι όσοι επιλέγουν να υπηρετήσουν τη χώρα μας πρέπει να είναι σε θέση να το κάνουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό, που είναι ο λόγος για τον οποίο τα σημερινά αποτελέσματα της έρευνας είναι απολύτως απαράδεκτα», δήλωσε η υπουργός Βετεράνων Λουίζ Σάντερ-Τζόουνς.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει ομάδες πρόληψης με ειδικούς σε εκπαιδευτικές βάσεις στη βόρεια και τη νοτιοδυτική Αγγλία, με σχέδια για εφαρμογή του προγράμματος στην Κύπρο και σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας έως το 2026 πριν από την ευρύτερη επέκτασή του.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση των στρατιωτών σχετικά με τη συναίνεση, τον μισογυνισμό και τις βλαβερές διαδικτυακές επιρροές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο βρετανικός στρατός έχει περίπου 137.000 τακτικά μέλη προσωπικού, εκ των οποίων οι περίπου 16.300 ήταν γυναίκες, αντιστοιχώντας σε περίπου 12% της συνολικής δύναμης.

Τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία έχουν αναφερθεί διάφορα περιστατικά εκφοβισμού, κακοποίησης και σεξουαλικής παρενόχλησης νεαρών στρατιωτών.

Τον περασμένο μήνα, πρώην αρχιλοχίας του στρατού καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση σε βάρος 19χρονης στρατιώτη, η οποία στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η σημερινή ανακοίνωση ακολουθεί την κριτική για το σύστημα καταγγελιών στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς ο Συνήγορος Καταγγελιών στο Στράτευμα δήλωσε ότι δεν είναι «αποδοτικό, αποτελεσματικό ούτε δίκαιο».

«Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πόσο περισσότερα χρειάζεται να κάνουμε εγώ κι οι αρχηγοί σε κάθε επίπεδο, για να εξαλείψουμε συμπεριφορές που δεν έχουν καμία θέση στις βρετανικές Ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ