Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας λόγω παχυσαρκίας

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 22:34

Οι πολίτες ξένων χωρών που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια άρνηση χορήγησης βίζας εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους, μεταξύ άλλων της παχυσαρκίας, σύμφωνα με μια οδηγία του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής της διοίκησης Τραμπ.

Οι νέοι κανονισμοί, που διευρύνουν σημαντικά εκείνους που βρίσκονται σε ισχύ, συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενημερωτικό σημείωμα που εστάλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις πρεσβείες και τα προξενία των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μεταξύ των παθολογιών που αναφέρονται βρίσκονται η παχυσαρκία, ο διαβήτης ή ο καρκίνος που θα μπορούσαν να απαιτήσουν «την παροχή φροντίδας κόστους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων».

«Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη την κατάσταση της υγείας του αιτούντος», αναφέρει αυτό το σημείωμα, το οποίο αποκάλυψε αρχικά ο εξειδικευμένος ιστότοπος KFF Health News και το περιεχόμενο του οποίου επιβεβαιώθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ζητάει επίσης από τις πρεσβείες να αξιολογήσουν εάν τα εξαρτώμενα πρόσωπα έχουν «αναπηρίες, χρόνιες νόσους ή άλλες ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζονται φροντίδα».

Οι ΗΠΑ είναι μία από τις πλέον πληγείσες χώρες από την παχυσαρκία παγκοσμίως, εξαιτίας κυρίως της διατροφής και της έλλειψης σωματικής άσκησης.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητά του τη μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης, όμως αυστηροποίησε επίσης σημαντικά τις συνθήκες εισόδου στις ΗΠΑ των μεταναστών.

Εξάλλου, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακάλεσε δεκάδες χιλιάδες θεωρήσεις εισόδου ανθρώπων στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων για απόψεις που κρίθηκαν αντι-αμερικανικές.

«Δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν πως η διοίκηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ, σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν να εγγυηθούν ότι το μεταναστευτικό μας σύστημα δεν θα αποτελεί βάρος για τους Αμερικανούς φορολογούμενους», πρόσθεσε.

