#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Η Verizon θα καταργήσει 15.000 θέσεις εργασίας

Αυτό το κύμα περικοπών θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ομίλου και πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

ΗΠΑ: Η Verizon θα καταργήσει 15.000 θέσεις εργασίας

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 23:17

Ο αμερικανικός κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Verizon σκοπεύει να καταργήσει περίπου 15.000 θέσεις εργασίας, με φόντο τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στις ΗΠΑ, γράφει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ).

Αυτό το κύμα περικοπών θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ομίλου και πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, εξήγησε η εφημερίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι θα απολυθούν.

Η Verizon δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 η εταιρεία απασχολούσε περίπου 99.600 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων το 88% στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα επίσημο έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο στον ιστότοπο της SEC, της εποπτικής αρχής του Χρηματιστηρίου.

Η Verizon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ και προσπαθεί να μειώσει το κόστος, εν μέσω του σκληρού ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας. Πρόσφατα, ο όμιλος έχασε πολλούς συνδρομητές, που προτίμησαν άλλες εταιρείες του τομέα, όπως τις AT&T και T-Mobile.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Το shutdown έκαψε τα στοιχεία ανεργίας για τον Οκτώβριο

ΗΠΑ: Ρεκόρ 22 ετών στις απολύσεις τον Οκτώβριο

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο θα απαγορεύσει τις μαζικές απολύσεις Τραμπ εν μέσω shutdown

Sell off στη Wall Street, παραμένει βαρίδι η τεχνολογία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο