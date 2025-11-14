Ιστορική βουτιά για τις επενδύσεις στην Κίνα

Η οικονομική δραστηριότητα της Κίνας επιβραδύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο στην αρχή του τέταρτου τριμήνου, με μια άνευ προηγουμένου πτώση των επενδύσεων και επιβράδυνση της ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής, που προστέθηκαν στην επιβράδυνση της κατανάλωσης.

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία συρρικνώθηκαν κατά 1,7% τους πρώτους 10 μήνες του έτους, μια ιστορική πτώση για την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 12% τον Οκτώβριο, συνεχίζοντας την πτωτική τους πορεία για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,9% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο - ήταν η μικρότερη αύξηση από την αρχή του έτους. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg ήταν για αύξηση 5,5%.