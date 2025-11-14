#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κόβει δασμούς για να ρίξει τις τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ

Στοχευμένες κινήσεις και εμπορικές συμφωνίες για να πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα, όπως βοδινό κρέας, μπανάνες και καφές. Προετοιμάζονται τα επόμενα βήματα.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 08:57

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει σημαντικές μειώσεις δασμών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των υψηλών τιμών τροφίμων και μια σειρά νέων εμπορικών συμφωνιών — συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών-πλαισίων με την Αργεντινή, τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ και τον Ισημερινό — καθώς επιδιώκει να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των ψηφοφόρων σχετικά με το κόστος των αγαθών.

Η πρωτοβουλία ακολουθεί τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών την περασμένη εβδομάδα σε σειρά κρίσιμων πολιτειακών και τοπικών αναμετρήσεων, όπου οι υποψήφιοι έδωσαν έμφαση σε αυτά τα ζητήματα. Οι εμπορικές συμφωνίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής που ανακοινώθηκαν χθες θα οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε μείωση δασμών και εμποδίων σε βασικά είδη παντοπωλείου, όπως βοδινό κρέας, μπανάνες και κόκκους καφέ, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι λογαριασμοί των σούπερ μάρκετ που για χρόνια απογοητεύουν τους Αμερικανούς.

Ξεχωριστά, ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προαναγγείλει ευρύτερες εξαιρέσεις δασμών που θα μπορούσαν να μειώσουν τις επιβαρύνσεις σε δημοφιλή τρόφιμα συνολικά θυμίζει το Bloomberg. Σε συνεντεύξεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Fox News, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να «μειώσει κάποιους δασμούς» στον καφέ, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υπονόησε ότι οι εισαγωγές φρούτων θα τύχουν ελάφρυνσης.

«Ένα από τα ζητήματα για τα οποία μιλούν οι άνθρωποι τις τελευταίες μέρες είναι, ξέρετε, η σκέψη για αλλαγές στους δασμούς για τα τρόφιμα», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ την Τετάρτη σε συνέντευξη με τον παρουσιαστή του Bloomberg και συνιδρυτή και συμπρόεδρο της Carlyle Group, Ντέιβιντ Ρούμπενσταϊν, σε εκδήλωση του Economic Club of Washington.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύεται να ακολουθήσει μια ευέλικτη, λεπτομερή και πολυδιάστατη στρατηγική για το εμπόριο και τους δασμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι.

Η σημαντικότερη από τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ήταν πιθανότατα η συμφωνία με την Αργεντινή, προσφέροντας μια νέα ώθηση από την Ουάσινγκτον στον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, καθώς προσπαθεί να ανοίξει μία από τις πλέον προστατευμένες οικονομίες στον κόσμο.

Σύμφωνα με δήλωση του Λευκού Οίκου η Αργεντινή θα προσφέρει «προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά για αμερικανικές εξαγωγές αγαθών», συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων φαρμάκων, χημικών, μηχανημάτων, προϊόντων τεχνολογίας πληροφορικής και ιατρικών συσκευών.

Οι συμφωνίες με τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ και τον Ισημερινό επικεντρώθηκαν στη μείωση των δασμών σε βασικές εξαγωγές, όπως μπανάνες και κόκκοι καφέ, που σε μεγάλο βαθμό δεν παράγονται στις ΗΠΑ.

Τα συμφωνηθέντα πλαίσια θα ολοκληρωθούν εντός περίπου δύο εβδομάδων και αναμένεται να εξαιρέσουν συγκεκριμένα προϊόντα, αντί να μειώσουν υφιστάμενους αμοιβαίους δασμούς, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Λευκός Οίκος αναμένει πως οι λιανοπωλητές και οι χονδρέμποροι θα μεταφέρουν τα οφέλη στους Αμερικανούς καταναλωτές, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης πρόοδο σε εν εξελίξει εμπορική διαπραγμάτευση με την Ελβετία, η οποία θα μπορούσε να μειώσει δασμούς σε αγαθά όπως ρολόγια και σοκολάτα.

 

