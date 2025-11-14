Διπλό σκάνδαλο στο BBC: Συγγνώμη στον Τραμπ για την «πειραγμένη» ομιλία

Συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε το BBC για ένα επεισόδιο της εκπομπής Panorama στο οποίο προβλήθηκαν μονταρισμένα τμήματα της ομιλίας που είχε κάνει στις 6 Ιανουαρίου 2021. Απέρριψε ωστόσο τα αιτήματά του για αποζημίωση.

Οπως μεταδίδει το BBC, η εταιρεία δήλωσε ότι η επεξεργασία έδωσε «την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε καλέσει άμεσα σε βίαιες ενέργειες» και είπε ότι δεν θα ξαναδείξει την εκπομπή του 2024.

Η μονταρισμένη ομιλία έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τη βία όταν υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να διακόψουν την επίσημη επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν να μηνύσουν το BBC για αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων, εκτός εάν ο Οργανισμός ανακαλέσει, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει.

Οι επιπτώσεις του σκανδάλου οδήγησαν την Κυριακή στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της διευθύντριας ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες.

Η συγγνώμη έρχεται λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη από την εφημερίδα Daily Telegraph ενός δεύτερου παρόμοια επεξεργασμένου βίντεο, που μεταδόθηκε στο Newsnight το 2022.

Στην ενότητα «Διορθώσεις και Διευκρινίσεις», που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη το βράδυ, το BBC ανέφερε ότι το πρόγραμμα Panorama είχε επανεξεταστεί μετά από κριτική για τον τρόπο με τον οποίο είχε επεξεργαστεί η ομιλία του Τραμπ.

«Αποδεχόμαστε ότι η επεξεργασία μας δημιούργησε ακούσια την εντύπωση ότι παρουσιάζαμε ένα ενιαίο συνεχές τμήμα της ομιλίας, αντί για αποσπάσματα από διαφορετικά σημεία της ομιλίας, και ότι αυτό έδωσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει μια άμεση έκκληση για βίαιες ενέργειες», ανέφερε.

Οι δικηγόροι του BBC έστειλαν επιστολή στην ομάδα νομικών συμβούλων του Προέδρου Τραμπ σε απάντηση σε επιστολή που έλαβαν την Κυριακή, σύμφωνα με εκπρόσωπο του BBC.

«Ο πρόεδρος του BBC, Samir Shah, έστειλε ξεχωριστή προσωπική επιστολή στο Λευκό Οίκο, στην οποία ξεκαθαρίζει στον Πρόεδρο Τραμπ ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Οργανισμός λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του Προέδρου της 6ης Ιανουαρίου 2021, η οποία προβλήθηκε στο πρόγραμμα», ανέφεραν.

Πρόσθεσαν: «Ενώ το BBC εκφράζει ειλικρινά τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο κλιπ, διαφωνούμε έντονα ότι υπάρχει βάση για αγωγή για δυσφήμιση».