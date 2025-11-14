Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones, τέσσερις νεκροί

Μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) με στόχο κυρίως πολλές συνοικίες του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η Μόσχα επεσήμανε ότι κατέρριψε πάνω από 200 ουκρανικά drones στο έδαφός της.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) γύρω στα 430 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και 18 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν» στις ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, κατηγορώντας τη Ρωσία για μια «προμελετημένη επίθεση που στόχευε να προκαλέσει τη μέγιστη βλάβη στον πληθυσμό και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές».

«Η Ουκρανία απαντά στα πλήγματα αυτά με μεγάλου βεληνεκούς ισχύ και ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις στην (ανθρώπινη) ζωή με κυρώσεις», τόνισε.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Πολλά μεγάλα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές σε όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», είχε δηλώσει νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο.

Οκτώ από τις δέκα περιοχές της πόλης επλήγησαν από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, και οι δημοτικές αρχές προειδοποίησαν ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντιμετώπιζαν προβλήματα σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι γύρω στα τριάντα κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές στα ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας με πυραύλους και drones, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών.

Νωρίτερα είχε ανακοινώσει σε ανάρτησή της στο Telegram «τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην περιοχή του Ντεσνιάνσκι και 24 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους μια έγκυος και ένα αγόρι 10 ετών».

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης στη διάρκεια της νύχτας και παρατήρησαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν εναντίον πληγμάτων drones και πυραύλων.

Νωρίς σήμερα το πρωί ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ζήτησε εξάλλου από τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια, προειδοποιώντας για «μαζική επίθεση του εχθρού στην πρωτεύουσα».

Πυρκαγιές προκλήθηκαν επίσης σε πολλές συνοικίες μετά τα πλήγματα και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, πρόσθεσε.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές. Στην περιοχή του Ντεσνιάνσκι, λόγω επείγουσας κατάστασης στη βασική γραμμή θέρμανσης, ορισμένα κτίρια έχουν μείνει προσωρινά χωρίς θέρμανση», διευκρίνισε, ενώ πρόσθεσε ότι «αναμένονται επίσης διακοπές νερού και ρεύματος».

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι οι ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε τμήματα της περιφέρειας του Κιέβου και στις περιφέρειες της Οδησσού και του Ντονέτσκ.

«Δύσκολη νύχτα»

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος του Ιρπίν, δήμου που βρίσκεται στην περιφέρεια του Κιέβου, περιέγραψε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Facebook μια «δύσκολη νύχτα» με «πολλά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σάχεντ και πυραύλους να πετούν πάνω από την κοινότητα».

Συνεχίζοντας την επίθεση που ξεκίνησε το 2022, η Ρωσία, οι δυνάμεις της οποίας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και μεγαλύτερες σε αριθμό, εξακολουθεί να προελαύνει στην ανατολική Ουκρανία και ιδίως στην περιφέρεια του Ντονέτσκ όπου διεξάγεται τον τελευταίο καιρό το βασικό μέρος των μαχών.

Παράλληλα η Μόσχα έχει αυξήσει εδώ και εβδομάδες τους βομβαρδισμούς στις ουκρανικές ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές και το σιδηροδρομικό δίκτυο της γειτονικής της χώρας, την ώρα που η θερμοκρασία πέφτει καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Στη Ρωσία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μεγάλο αριθμό ουκρανικών drones, ορισμένα από τα οποία είχαν στόχο το λιμάνι που είναι σημαντικό για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, όπως και τις πόλεις Βόλγκογκραντ και Σαράτοφ.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 216 ουκρανικά drones», τα 66 από τα οποία στη νότια περιφέρεια του Κρασνοντάρ και 59 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Διυλιστήριο πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ επλήγη από πυρκαγιά που σβήστηκε στη συνέχεια και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones, όπως και ένα μη στρατιωτικό πλοίο, και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά, σύμφωνα με τις αρχές.

Ουκρανικές επιθέσεις με drones προκαλούν συχνά ζημιές στον ρωσικό τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και σε αγωγούς που προορίζονται για τη μεταφορά υδρογονανθράκων, προκαλώντας άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα βρίσκονται σε αδιέξοδο, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε συνάντηση κορυφής ανάμεσα στους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, που υπήρχαν αναφορές ότι θα γινόταν στη Βουδαπέστη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ