Πολωνία: Ξανανοίγουν τη Δευτέρα τα σύνορα με τη Λευκορωσία

Η Βαρσοβία είχε κλείσει τα σημεία διέλευσης τον Σεπτέμβριο ως απάντηση σε στρατιωτικά γυμνάσια υπό τη Ρωσία στη γειτονική χώρα και στην είσοδο 21 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 12:19

Η Πολωνία δήλωσε ότι θα ξανανοίξει στις 17 Νοεμβρίου δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία, τα οποία είχε κλείσει τον Σεπτέμβριο ως απάντηση σε στρατιωτικά γυμνάσια υπό τη Ρωσία στη γειτονική χώρα και στην είσοδο 21 ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Πολωνία είχε δηλώσει στις 30 Οκτωβρίου ότι μπορεί να καθυστερούσε το άνοιγμα των συνοριακών διελεύσεων με τη Λευκορωσία, στενού συμμάχου της Ρωσίας, μέχρι τουλάχιστον τα μέσα Νοεμβρίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης με τη Λιθουανία, που είναι κι αυτή μέλος του ΝΑΤΟ, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η Λιθουανία έκλεισε τα χερσαία σύνορά της με τη Λευκορωσία στα τέλη Οκτωβρίου λόγω προβλημάτων στον εναέριο χώρος της από μπαλόνια λαθρεμπόρων και είπε ότι θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Σε σχέδιο απόφασης το απόγευμα χθες, Πέμπτη, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας ανέφερε ότι από τις 17 Νοεμβρίου το σημείο διέλευσης των συνόρων στο Μπομπροβνίκι θα ανοίξει για επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά με πινακίδες κυκλοφορίες χωρών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της EFTA καθώς και της Ελβετίας, και το σημείο διέλευσης Κουζνίτσα Μπιαλοστόκα μόνο για επιβατικά αυτοκίνητα.

«Οι σχεδιαζόμενες δραστηριότητες έχουν σκοπό να επαναληφθεί η ροή ανθρώπων και αγαθών, που είναι μια απάντηση στις προσδοκίες μιας... ιδιαίτερα μεγάλης ομάδας επιχειρηματιών, μεταφορέων κα ανθρώπων που ταξιδεύουν για να πάνε στη δουλειά τους από τη Λευκορωσία στην Πολωνία», είπε.

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία επιδεινώθηκαν περαιτέρω φθάνοντας σε ιστορικά χαμηλό σημείο αφού η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022.

