Ινδία-Καναδάς: Ενισχύουν τη συνεργασία σε ενέργεια και ορυκτά

Η Ινδία και ο Καναδάς θα συνεργαστούν στενότερα για να αποφευχθεί διαταραχή του εφοδιασμού τους με κρίσιμα ορυκτά και καθαρή ενέργεια, καθώς πλήττονται από τους δασμούς των ΗΠΑ, μεταδίδει το Bloomberg.

Παράλληλα οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι θα εξερευνήσουν από κοινού επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες στον αεροδιαστημικό τομέα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται, καθώς Οντάριο και Νέο Δελχί, προσπαθούν να «αναθερμάνουν» τις σχέσεις τους, οι οποίες «ψυχράθηκαν», όταν το 2023, ο τότε Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό κατηγόρησε δημόσια την Ινδία ότι σκότωσε ηγέτη των αυτονομιστών Σιχ έξω από έναν ναό στο Σάρεϊ της Βρετανικής Κολομβίας. Από την πλευρά της η κυβέρνηση του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο ζήτημα και κατηγόρησε με τη σειρά της τον Καναδά ότι φιλοξενεί ομάδες των συγκεκριμένων αυτονομιστών.

Το επεισόδιο οδήγησε σε παύση της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, η δασμολογική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει ωθήσει τα δύο κράτη να επανεξετάσουν τις διαφορές τους, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς τους εταίρους και να προστατεύσουν τις οικονομίες τους.

Υπενθυμίζεται, ότι η η Ουάσιγκτον έχει επιβάλλει τιμωρητικούς δασμούς 50% στις εισαγωγές ινδικών προϊόντων, με αφορμή το γεγονός ότι το Νέο Δελχί αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά στα τέλη Οκτωβρίου λόγω μιας διαφήμισης κατά της εμπορικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου.

Η αποκατάσταση των σχέσεων Οντάριο-Νέο Δελχί φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες του Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ανέλαβε πρωθυπουργός του Καναδά στις 15 Μαρτίου. Έκτοτε, οι δύο χώρες έχουν κάνει μια σειρά από βήματα προς την βελτίωση των επαφών τους, στα οποία περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των απεσταλμένων τους, αλλά και η έκφραση της πρόθεσής τους να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Επίσης, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ συναντήθηκε με την ομόλογό του Ανίτα Ανάντ στο Οντάριο, ενώ ο Καναδός υπουργός Εμπορίου Μάνιντερ Σίντου πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία.