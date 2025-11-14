Γερμανία: Τι προβλέπει το νέο μοντέλο στρατολόγησης

Η μεγάλη είδηση στη Γερμανία αυτές τις μέρες είναι η κυβερνητική συμφωνία για την επαναφορά της εν μέρει υποχρεωτικής θητείας, μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις αλλά και έντονες διαφωνίες. Το νέο μοντέλο προβλέπει αρχικά την αποστολή υποχρεωτικής πρόσκλησης/ερωτηματολογίου στρατολόγησης και μετά ένα εθελοντικό μοντέλο ένταξης στους κόλπους των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το δίκτυο n-tv σημειώνει:

«Ο νόμος περί στράτευσης, που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι νέοι στη Γερμανία θα μπορούν εθελοντικά να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις από το 2026 έχει μερικές καλές ιδέες (...) Για παράδειγμα με το μελλοντικό σύστημα οι νέοι στρατιώτες με θητεία ενός έτους ή περισσότερο θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης για αυτοκίνητα ή φορτηγά με επιδότηση. Αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό και πρακτικό, όπως και η πρόταση να πληρώνεται μελλοντικά η θητεία με 2.600 ευρώ μεικτά.

(…) Tα πράγματα αλλάζουν στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις και ο κυβερνητικός συνασπισμός μπορεί να ελπίζει ότι η μεταρρύθμιση της στρατιωτικής θητείας θα προσελκύσει στο μέλλον εθελοντές. Ωστόσο αυτό μπορεί να μην αρκεί. Από το 2018 η Bundeswehr προσπαθεί από τις 180.000 στρατιώτες να φτάσει τον στόχο των 203.000. Αναδιάρθρωσε τη γραφειοκρατία ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση στον στρατό, έκανε διαφήμιση (...) Mέσα σε επτά χρόνια, καταγράφηκε άυξηση μόλις κατά 3.000. Επιπλέον το ΝΑΤΟ αναμορφώνει τον στόχο από 203.000 σε 260.000 στρατιώτες, εξαιτίας της αυξανόμενης απειλής. Ειδικοί θεωρούν ότι ακόμη και αυτός ο στόχος, εξυπηρετεί το ελάχιστο των αναγκών».

Aναπάντητα ερωτήματα για την στράτευση

Από την πλευρά της η Handelsblatt σχολιάζει:

«Ο συμβιβασμός για το νέο σύστημα στρατολόγησης έχει πλέον επιτευχθεί, ωστόσο πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής: Χριστιανική Ένωση και Σοσιαλδημοκράτες κατέληξαν σε μια λύση που διαφυλάσσει το κύρος και των δύο πλευρών, όμως θα ωφελήσει πραγματικά τη Γερμανία;».

Kαι συνεχίζει:

«Μετά από μερικές εβδομάδες εσωτερικής διαμάχης στον συνασπισμό, πλέον οι έριδες έχουν τερματιστεί με μια συμβιβαστική φόρμουλα. Το θεμελιώδες πρόβλημα παραμένει: ο συνασπισμός είναι αντιμέτωπος με ένα απερίσκεπτο στοίχημα με το μέλλον. Κι αυτό διότι στους κόλπους της ηγεσίας της Bundeswehr καθώς και μεταξύ στρατιωτικών ειδικών, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ότι ένας ελκυστικός στρατιωτικός μισθός, μια επιδότηση για άδεια οδήγησης και μερικές μεγάλες διαφημιστικές αφίσες στους δρόμους και στους σταθμούς μετρό της χώρας, θα είναι πράγματι αρκετά για να βρεθεί επαρκής αριθμός εθελοντών».

ΠΗΓΗ: www.dw.com