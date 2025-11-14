Ιταλία: Δύο κόμματα ζητούν ευνοϊκή φορολόγηση των ράβδων χρυσού

Με ειδική τροπολογία, η Λέγκα και το κόμμα Φόρτσα Ιτάλια που είχε ιδρύσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ζήτησαν να εγκριθεί ευνοϊκή φορολόγηση των ράβδων χρυσού, ώστε να εξασφαλισθούν επιπλέον πόροι για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Βάσει της πρότασης αυτής, όσοι πολίτες έχουν στην κατοχή τους ράβδους, νομίσματα ή πλάκες χρυσού, αλλά δεν διαθέτουν απόδειξη αγοράς, θα μπορούν να δηλώσουν τα πολύτιμα αυτά υπάρχοντά τους και να φορολογηθούν με κλίμακα του 12,5% επί της αξίας τους. Στην συνέχεια, αν αποφασίσουν να πουλήσουν μέρος ή και όλο το χρυσό που διαθέτουν, πρόκειται να επιβληθεί φόρος του 26%, επί της διαφοράς ανάμεσα στο ποσό, που έχει ήδη φορολογηθεί από το κράτος, και στην τιμή πώλησης.

Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ευνοούνται οικονομικά, λόγω του ότι η νομοθεσία που ισχύει έως τώρα προβλέπει ότι σε περίπτωση πώλησης ράβδων, νομισμάτων ή πλακετών χρυσού, πρέπει να φορολογείται στο 26% της συνολικής τους αξίας.

H τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί έπειτα από συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τους επικεφαλής της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι και της Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι.

Από την μία, μέρος του Τύπου εκφράζει επιφυλάξεις και υπογραμμίζει ότι η όλη πρωτοβουλία «μοιάζει με ευνοϊκή ρύθμιση για αγαθά αμφίβολης προέλευσης». Από την άλλη, όμως, μέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας σχολιάζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν για τα ταμεία του ιταλικού κράτους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Ποσό το οποίο θα ήταν χρήσιμο για την στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών σε τομείς όπως της δημόσιας υγείας και της παιδείας, σε μια περίοδο αναγκαστικών περικοπών.

