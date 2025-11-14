Ρωσία: Επαναφέρει την ιδέα συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Προϋπόθεση να προετοιμαστεί σωστά και να βασιστεί στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων στην Αλάσκα, σημειώνει το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 15:48

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι παραμένει ανοιχτή στην ιδέα μιας συνόδου κορυφής με τις ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, εφόσον προετοιμαστεί σωστά και βασιστεί στις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι επαφές μεταξύ του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και του Αμερικανού ομολόγου του Μάρκο Ρούμπιο θα συνεχιστούν, αν χρειαστεί.

Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι η σύνοδος κορυφής επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον περασμένο μήνα, αλλά ο Τραμπ την ακύρωσε λίγο αργότερα, λέγοντας ότι δεν ήθελε να αποτελέσει χάσιμο χρόνου.

