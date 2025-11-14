Η Σόφια κέρδισε αναστολή των βρετανικών κυρώσεων σε διυλιστήρια της Lukoil

Η Βρετανία ανέστειλε την εφαρμογή κυρώσεων επιτρέποντας στο διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil στο Μπουργκάς, στην ανατολική Βουλγαρία, και στα αντίστοιχα πρατήρια βενζίνης να συνεχίσουν να συνεργάζονται με εταιρείες και τράπεζες.

Η Βουλγαρία πήρε τον έλεγχο του τοπικού διυλιστηρίου της Lukoil για να αποτρέψει πιθανή κρίση καυσίμων από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία.

Η κυβέρνηση ανέθεσε τον Ρούμεν Σπέτσοφ, επικεφαλής της φορολογικής υπηρεσίας της χώρας, να αναλάβει τον έλεγχο του διυλιστηρίου Neftohim στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και της Lukoil Bulgaria, η οποία λειτουργεί 220 βενζινάδικα στη χώρα.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων πετρελαϊκών εταιρειών της Ρωσίας -της Rosneft και της Lukoil- και μια εβδομάδα αργότερα οι ΗΠΑ ακολούθησαν το βρετανικό παράδειγμα, λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η βρετανική υπηρεσία εφαρμογής χρηματοοικονομικών κυρώσεων ανακοίνωσε ότι εξέδωσε άδεια που επιτρέπει τη ροή πληρωμών και οικονομικών πόρων προς και από δύο βουλγαρικές οντότητες που αφορούν υφιστάμενες ή νέες συμβάσεις.

Επιτρέπει σε εταιρείες και τράπεζες να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις Lukoil Neftochim Burgas AD και Lukoil Bulgaria EOOD, διαχειριστές του διυλιστηρίου και των πρατηρίων βενζίνης, καθώς και με τις θυγατρικές τους, έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Πηγή που πρόσκειται στο Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να εκδώσουν παρόμοια άδεια σχετικά με τις βουλγαρικές οντότητες.

Ο Μπόικο Μπορίσοφ, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στην κυβέρνηση συνασπισμού της Βουλγαρίας, δήλωσε σε εγχώρια μέσα ενημέρωσης ότι ελπίζει πως η χώρα του θα εξασφαλίσει εξάμηνη παρέκκλιση από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Τα βουλγαρικά αποθέματα βενζίνης και ντίζελ έχουν μειωθεί σε επίπεδα που επαρκούν για λίγες εβδομάδες, δήλωσε στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων (BTA) ο Άσεν Ασένοφ, πρόεδρος της υπηρεσίας κρατικών αποθεμάτων.