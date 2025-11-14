ΗΠΑ: Συμφωνία με Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%

Οι ΗΠΑ και η Ελβετία έχουν «ουσιαστικά» καταλήξει σε εμπορική συμφωνία για τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές ελβετικών αγαθών στο 15%, και ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να ανακοινώσει λεπτομέρειες την Παρασκευή, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

«Η Ελβετία είναι πιθανότατα η επόμενη», είπε ο Γκριρ στο CNBC, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με ελβετική αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον. «Έχουμε ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία με την Ελβετία. Έτσι, θα αναρτήσουμε τις λεπτομέρειες σήμερα στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε.

Ο Γκρι είπε στους δημοσιογράφους ότι οι δασμοί στα προϊόντα από την Ελβετία θα μειωθούν από 39% σε 15% και ότι η ευρωπαϊκή χώρα έχει δεσμευτεί να επενδύσει 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Ο Γκριρ ανέφερε ότι η Ελβετία «θα μεταφέρει μεγάλο μέρος της παραγωγής της εδώ στις ΗΠΑ -φαρμακευτικά προϊόντα, χύτευση χρυσού, εξοπλισμό σιδηροδρόμων. Έτσι, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή τη συμφωνία και για το τι σημαίνει για την αμερικανική βιομηχανία».

Η Ελβετία έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη της Boeing, είπε ο Γκριρ στους δημοσιογράφους.