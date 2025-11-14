#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Συμφωνία με Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%

Η Ελβετία έχει δεσμευτεί να επενδύσει 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ και να αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη Boeing, τόνισε ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

ΗΠΑ: Συμφωνία με Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 16:08

Οι ΗΠΑ και η Ελβετία έχουν «ουσιαστικά» καταλήξει σε εμπορική συμφωνία για τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές ελβετικών αγαθών στο 15%, και ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να ανακοινώσει λεπτομέρειες την Παρασκευή, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ.

«Η Ελβετία είναι πιθανότατα η επόμενη», είπε ο Γκριρ στο CNBC, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με ελβετική αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον. «Έχουμε ουσιαστικά καταλήξει σε συμφωνία με την Ελβετία. Έτσι, θα αναρτήσουμε τις λεπτομέρειες σήμερα στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε.

Ο Γκρι είπε στους δημοσιογράφους ότι οι δασμοί στα προϊόντα από την Ελβετία θα μειωθούν από 39% σε 15% και ότι η ευρωπαϊκή χώρα έχει δεσμευτεί να επενδύσει 200 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Ο Γκριρ ανέφερε ότι η Ελβετία «θα μεταφέρει μεγάλο μέρος της παραγωγής της εδώ στις ΗΠΑ -φαρμακευτικά προϊόντα, χύτευση χρυσού, εξοπλισμό σιδηροδρόμων. Έτσι, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή τη συμφωνία και για το τι σημαίνει για την αμερικανική βιομηχανία».

Η Ελβετία έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη της Boeing, είπε ο Γκριρ στους δημοσιογράφους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Ελβετία κοντά σε συμφωνία με ΗΠΑ για χαμηλότερους δασμούς 15%

ΗΠΑ: Nέα χαλάρωση δασμών εν μέσω πίεσης για το υψηλό κόστος ζωής

Μπρατάκος: Δίκαιος ανταγωνισμός οι δασμοί στα δέματα έως €150

Κόβει δασμούς για να ρίξει τις τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο