Παρίσι: Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Μονπαρνάς μετά από πυροβολισμούς

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς του Παρισιού, μεταδίδει το Reuters.

Η αστυνομία έδωσε εντολή για εκκένωση του σταθμού.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άνδρας που κρατούσε μαχαίρι απειλούσε να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Το περιστατικό, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έγινε μέσα σε τρένο που κατευθυνόταν από την πόλη Ρεν προς το Παρίσι.

Όταν το τρένο έφτασε στο Παρίσι, ο άνδρας απείλησε και τους αστυνομικούς, οι οποίοι άνοιξαν πυρ για να τον εξουδετερώσουν.

Ο 44χρονος δράστης τραυματίστηκε και ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία, ενώ εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τον δείχνουν πεσμένο στο έδαφος.

Ο 44χρονος είναι γνωστός στις γαλλικές αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

