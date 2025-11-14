ΗΠΑ: Nέα χαλάρωση δασμών εν μέσω πίεσης για το υψηλό κόστος ζωής

Ο Λευκός Οίκος θα παρουσιάσει την Παρασκευή νέες εξαιρέσεις στους δασμούς με στόχο να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές τροφίμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζεϊμίσον Γκριρ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Οι εξαιρέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να αφαιρέσουν τους λεγόμενους «αντισταθμιστικούς» δασμούς του Τραμπ από αγροτικά προϊόντα που δεν καλλιεργούνται ή δεν παράγονται στις ΗΠΑ σε επαρκή ποσότητα για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να… ξέρετε, να δημοσιοποιήσουμε μερικά από αυτά τα προϊόντα που ο πρόεδρος είπε ότι θα απελευθέρωνε» ανέφερε ο Γκριρ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Αν κοιτάξετε τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αμερική, από εκεί προμηθευόμαστε πολλά από αυτά τα αγαθά, ξέρετε, τον καφέ, το κακάο, τις μπανάνες, τέτοια προϊόντα» σημείωσε.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών την περασμένη εβδομάδα σε μια σειρά κρίσιμων πολιτειακών και τοπικών αναμετρήσεων.