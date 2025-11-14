#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Nέα χαλάρωση δασμών εν μέσω πίεσης για το υψηλό κόστος ζωής

Εξαιρέσεις σε καφέ, κακάο και άλλα εισαγόμενα προϊόντα θα ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος, εν μέσω πιέσεων από τις νίκες των Δημοκρατικών σε πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

ΗΠΑ: Nέα χαλάρωση δασμών εν μέσω πίεσης για το υψηλό κόστος ζωής

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 17:13

Ο Λευκός Οίκος θα παρουσιάσει την Παρασκευή νέες εξαιρέσεις στους δασμούς με στόχο να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές τροφίμων, δήλωσε ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζεϊμίσον Γκριρ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολιτική πίεση.

Οι εξαιρέσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να αφαιρέσουν τους λεγόμενους «αντισταθμιστικούς» δασμούς του Τραμπ από αγροτικά προϊόντα που δεν καλλιεργούνται ή δεν παράγονται στις ΗΠΑ σε επαρκή ποσότητα για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να… ξέρετε, να δημοσιοποιήσουμε μερικά από αυτά τα προϊόντα που ο πρόεδρος είπε ότι θα απελευθέρωνε» ανέφερε ο Γκριρ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Αν κοιτάξετε τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Νότια Αμερική, από εκεί προμηθευόμαστε πολλά από αυτά τα αγαθά, ξέρετε, τον καφέ, το κακάο, τις μπανάνες, τέτοια προϊόντα» σημείωσε.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών την περασμένη εβδομάδα σε μια σειρά κρίσιμων πολιτειακών και τοπικών αναμετρήσεων.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κόβει δασμούς για να ρίξει τις τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ

Οι ΗΠΑ έκοψαν το τελευταίο τους σεντ

ΗΠΑ: Συμφωνία με Ελβετία για μείωση των δασμών στο 15%

ΗΠΑ: Το shutdown έκαψε τα στοιχεία ανεργίας για τον Οκτώβριο

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο