Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη, πολλοί νεκροί

Πολλά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες. Η περιοχή Östermalm έχει αποκλειστεί.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 18:00

Λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου στην περιοχή Östermalm, στη Στοκχόλμη.

«Πρόκειται για σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Σόφι Γκούναρσον, εκπρόσωπος τύπου του oργανισμού συγκοινωνιών SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.

Πολλά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet.

Πέντε άνθρωποι επηρεάστηκαν από το συμβάν, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της Στοκχόλμης.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.

 

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

