JP Morgan: Ρεκόρ στις εκδόσεις εταιρικού χρέους το 2026

Ένα νέο κύμα δαπανών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να οδηγήσει την έκδοση εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ στο νέο επίπεδο ρεκόρ των 1,81 τρισ. δολαρίων το 2026, σύμφωνα με την JPMorgan Chase.

Οι εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους υπερβαίνουν το προηγούμενο ρεκόρ των 1,76 τρισ. δολαρίων, που είχε σημειωθεί το 2020, έγραψαν την Παρασκευή σε σημείωμά τους στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, μεταξύ των οποίων οι Ναθάνιελ Ρόζενμπαουμ και Έρικ Μπέινσταϊν.

Κύριοι παράγοντες για τη σημαντική αύξηση στις εκδόσεις χρέους το επόμενο έτος θα είναι, όπως ανέφεραν, η αναχρηματοδότηση πάνω από 1 τρισ. δολάρια ομολόγων, η ενίσχυση των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και η έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Το φετινό «ράλι» στις εκδόσεις ομολόγων οφείλεται εν μέρει στα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, στην αύξηση των δαπανών για τεχνητή νοημοσύνη αλλά και στην αναζωπύρωση των εξαγορών. Παρά τις πρόσφατες ανησυχίες για ενδεχόμενες ρωγμές στη χρηματοπιστωτική αγορά, η JP Morgan συντάσσεται με την άποψη ότι η δυναμική θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο κλάδος τεχνολογίας, μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών θα δανειστεί περίπου 400 δισ. δολάρια στην αγορά υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το 2026. Μόνο οι τεχνολογικές εταιρείες θα αυξήσουν την έκδοσή τους στα 252 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την πρόβλεψη — ποσό αυξημένο κατά 61% σε σχέση με ό,τι έχουν δανειστεί μέχρι στιγμής το 2025.

Οι αναλυτές αναμένουν επίσης αύξηση 44% στις εκδόσεις ομολόγων στον κλάδο καταναλωτικών προϊόντων, στα 135 δισ. δολάρια, και αύξηση 38% στον κλάδο των μέσων και της ψυχαγωγίας, στα 85 δισ. δολάρια,