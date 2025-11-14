#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τραμπ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα διερευνήσει τις σχέσεις Επστάιν και Κλίντον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο Μπιλ Κλίντον είχε στενή σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν και είχε περάσει χρόνο στο «Νησί» του. Βάζει στο κάδρο και τον Λάρι Σάμερς.

Τραμπ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα διερευνήσει τις σχέσεις Επστάιν και Κλίντον

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 18:26

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, της JPMorgan Chase, του πρώην Υπουργού Οικονομικών Λάρι Σάμερς, του δισεκατομμυριούχου επενδυτή τεχνολογίας Ριντ Χόφμαν και άλλων.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται καθώς είναι αντιμέτωπος με νέες πιέσεις λόγω της φιλίας του με τον Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2019 μετά τη σύλληψή του για σεξουαλικά εγκλήματα. 

Τα email που δόθηκαν στη δημοσιότητα από επιτροπή της Βουλής αυτή την εβδομάδα αποκαλύπτουν συζητήσεις του Επστάιν  για τον Τραμπ.

«Τώρα που οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν το "Epstein Hoax", που αφορά Δημοκρατικούς και όχι Ρεπουμπλικανούς, για να προσπαθήσουν να αποπροσανατολίσουν από το καταστροφικό τους SHUTDOWN και όλες τις άλλες αποτυχίες τους, θα ζητήσω από την Εισαγγελέα Παμ Μπόντι και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με τους μεγάλους πατριώτες μας στο FBI, να διερευνήσουν τη συμμετοχή και τη σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Μπιλ Κλίντον, τον Λάρι Σάμερς, τον Ριντ Χόφμαν, την J.P. Morgan, την Chase και πολλούς άλλους ανθρώπους και θεσμούς, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε με αυτούς και με τον ίδιο», έγραψε ο Τραμπ την Παρασκευή σε ανάρτηση στο Truth Social.

«Τα αρχεία δείχνουν ότι αυτοί οι άνδρες, και πολλοί άλλοι, πέρασαν μεγάλα τμήματα της ζωής τους με τον Επστάιν και στο ‘Νησί’ του. Μείνετε συντονισμένοι!!!» πρόσθεσε.

