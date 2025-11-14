Νότια Αφρική: Διευρεύνηση των αρχών για την «μυστηριώδη» άφιξη 153 Παλαιστινίων στην Πρετόρια

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του σκοπεύει να διευκρινίσει τις συνθήκες γύρω από την «μυστηριώδη» άφιξη 153 Παλαιστινίων στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ χθες το πρωί με πτήση από το Ναϊρόμπι.

Οι 153 άνδρες, γυναίκες και παιδιά παρέμειναν στο αεροσκάφος όντας υπό κράτηση από την συνοριακή αστυνομία για περισσότερες από 12 ώρες επειδή τα διαβατήριά τους δεν έφεραν σφραγίδα εξόδου από το Ισραήλ.

Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τελικά την είσοδο των επιβατών στη Νότια Αφρική χθες το βράδυ, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τη νοτιοαφρικανική ΜΚΟ Gift of the Givers ότι θα φρόντιζε και θα παρείχε στέγη στους Παλαιστινίους.

«Πρόκειται για κατοίκους της Γάζας που, με έναν αρκετά μυστηριώδη τρόπο, επιβιβάστηκαν σε ένα αεροπλάνο που έκανε στάση και πέρασε από το Ναϊρόμπι και στη συνέχεια προσγειώθηκε εδώ», τόνισε σήμερα ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Η Πρετόρια τους καλωσόρισε «με συμπόνια» και θα διερευνήσει αναλυτικά τη διαδρομή αυτής της πτήσης, πρόσθεσε.

Από τους 153 Παλαιστίνιους που έφτασαν την Πέμπτη, 130 εισήλθαν στη χώρα με προσωρινές βίζες διάρκειας 90 ημερών και οι άλλοι 23 αποφάσισαν να πάρουν πτήσεις ανταπόκρισης προς τους επιλεγμένους προορισμούς τους.

Ο Ιμτιάζ Σουλιμάν, ιδρυτής της ΜΚΟ Gift of the Givers, τόνισε ότι δεν γνώριζε ποιος ναύλωσε το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν οι 153 Παλαιστίνοι και αποκάλυψε ότι ένα πρώτο αεροπλάνο που μετέφερε 176 Παλαιστίνιους είχε προσγειωθεί στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 28 Οκτωβρίου υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ορισμένοι από εκείνους τους Παλαιστινίους έχουν έκτοτε φύγει από τη Νότια Αφρική προς τρίτη χώρα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πρεσβεία στη Νότια Αφρική, τα ταξίδια και των δύο ομάδων ατόμων «οργανώθηκαν από μια μη εγγεγραμμένη και σκιώδη οργάνωση, η οποία εκμεταλλεύτηκε τις τραγικές ανθρωπιστικές συνθήκες του λαού μας στη Γάζα, εξαπάτησε οικογένειες, εισέπραξε χρήματα από αυτές και διευκόλυνε το ταξίδι τους με παράτυπο και ανεύθυνο τρόπο».

Το νοτιοαφρικάνικο υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες του θα διερευνήσουν αυτές τις καταγγελίες.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας έχει μεγάλο αντίκτυπο στη Νότια Αφρική, όπου ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στην υποσαχάρια Αφρική, και της οποίας η κυβέρνηση, με επικεφαλής το ANC (Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο), είναι ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Η Πρετόρια προσέφυγε κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο στα τέλη του 2023, κατηγορώντας το για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ