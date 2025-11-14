Βουλγαρία: Στα €2,7 δισ. ο αμυντικός προϋπολογισμός για το 2026

Ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας για το 2026 θα ανέλθει συνολικά σε 2,708 δισ. ευρώ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ατανάς Ζαπριάνοφ στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας. Οι βουλευτές θα ψηφίσουν το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 σε πρώτη ανάγνωση.

Οι αμυντικές δαπάνες θα αντιστοιχούν στο 2,25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, σημείωσε ο υπουργός.

Ο αμυντικός προϋπολογισμός του 2026 έχει καθοριστεί στα 2,657 δισ. ευρώ και άλλα 51 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για τις ανώτερες στρατιωτικές σχολές του κράτους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο. Οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώνονται σε 1,434 δισ. ευρώ, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα ανέλθουν σε 946 εκατ. ευρώ.

Τα κονδύλια για το προσωπικό επαρκούν, αλλά όσον αφορά τα χρήματα που απαιτούνται για τη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος θα υπάρξουν ορισμένοι περιορισμοί και θα χρειαστεί κάποιος επανασχεδιασμός, εξήγησε ο υπουργός. Ο Ζαπριάνοφ σχολίασε ότι οι δαπάνες προσωπικού στο προσχέδιο προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 173,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με φέτος, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνέχιση των μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων και τη βελτίωση των κινήτρων για πρόσληψη και διατήρηση στην υπηρεσία.

Σε σχέση με το Νομοσχέδιο για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, και με το ανώτατο όριο δαπανών βάσει της επικαιροποιημένης μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής πρόβλεψης 2026-2028, το υπουργείο Άμυνας θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού του Στρατού Ξηράς, είπε ο υπουργός. Εξήγησε ότι ο λόγος είναι η σημαντική υστέρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών στο πλαίσιο ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων παράδοσης ύψους 210 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο εξέτασε όλες τις πιθανές επιλογές για τον περιορισμό των δαπανών το 2026 και θα λάβει μέτρα για τη μείωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον επαναπρογραμματισμό των υποχρεώσεων βάσει της σύμβασης για το δεύτερο στάδιο παράδοσης του αεροσκάφους F-16 Block 70 – μεταφορά 361 εκατομμυρίων ευρώ από το 2026 στο 2028 - ανακοίνωσε ο Ζαπριάνοφ. Ο υπουργός είπε ότι με τον επαναπρογραμματισμό των πληρωμών των F-16 θα αντισταθμιστεί το έλλειμμα ορισμένων ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων -περίπου 210 εκατ. ευρώ- καθώς και οι απαραίτητες δαπάνες στο πλαίσιο του μηχανισμού Ασφάλειας Δράσης για την Ευρώπη (SAFE), ύψους 151 εκατ. ευρώ. Είναι σημαντικό τα κονδύλια SAFE για την περίοδο 2027-2028 να παρέχονται ως προσθήκη στον αμυντικό προϋπολογισμό για εκείνα τα χρόνια, πρόσθεσε ο Ζαπριάνοφ.

Ο προϋπολογισμός για το 2027 αναμένεται να είναι 2,941 δισ. ευρώ (2,48% του ΑΕΠ) και για το 2028 να ανέλθει σε 3,183 δισ. ευρώ (2,72% του ΑΕΠ), είπε ο υπουργός.

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο 2027-2028, θα επιτραπούν περισσότερες πληρωμές στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων, αλλά θα είναι απαραίτητο να περιοριστεί η έναρξη ορισμένων νέων επενδυτικών σχεδίων. Αυτές οι δυσκολίες πηγάζουν από την πρόθεση της κυβέρνησης να ελέγξει τις επενδυτικές δαπάνες και τις πληθωριστικές διαδικασίες, πρόσθεσε ο Ζαπριάνοφ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ