Διεθνή οργανισμό κατά της ανισότητας ζητούν 500 οικονομολόγοι

Το πρόβλημα της ανισότητας έχει γίνει τόσο επείγον που χρειάζεται συντονισμένη παγκόσμια δράση για την αντιμετώπισή του, δήλωσε την Παρασκευή μια ομάδα 500 περίπου οικονομολόγων και επιστημόνων.

Η ομάδα, που περιλαμβάνει την πρώην Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, μαζί με τον Γάλλο οικονομολόγο Τομά Πικετί και τον βραβευμένο με Νόμπελ Ντάρεν Ατζέμολγου, απηύθυνε σε ανοιχτή επιστολή έκκληση για τη δημιουργία ενός φορέα ανάλογου με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ, προκειμένου να συντονιστεί η δράση ενάντια στις καταστροφικές συνέπειες της ανισότητας στη σύγχρονη κοινωνία.

«Μας ανησυχεί βαθύτατα, όπως και αυτούς, ότι οι ακραίες συγκεντρώσεις πλούτου μεταφράζονται σε μη δημοκρατικές συγκεντρώσεις εξουσίας, διαβρώνοντας την εμπιστοσύνη στις κοινωνίες μας και πολώνοντας την πολιτική ζωή», αναφέρει η επιστολή, αναφερόμενη στα ευρήματα μιας επιτροπής έρευνας της G20 υπό την ηγεσία του Αμερικανού οικονομολόγου Τζόζεφ Στίγκλιτζ.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, οι μέτοχοι της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla ψήφισαν να χορηγήσουν στον CEO της εταιρείας, Έλον Μασκ, πακέτο αμοιβών που ενδέχεται να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Ο Μασκ, επίσης ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, είναι ήδη ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Η IPCC έχει ηγηθεί της συλλογής και διάδοσης της επιστημονικής γνώσης για την κλιματική αλλαγή τα τελευταία σαράντα χρόνια και έχει λειτουργήσει ως ισχυρή δύναμη για την προώθηση πράσινων πολιτικών.

Οι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι μια νέα «Διεθνής Επιτροπή για την Ανισότητα» θα μπορούσε να παίξει παρόμοιο ρόλο, συγκεντρώνοντας στοιχεία και πιέζοντας τις κυβερνήσεις να δράσουν για να αντιμετωπιστούν το χάσμα στην κατανομή του πλούτου.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά σε πρόσφατη έκθεση για την ανισότητα που συντάχθηκε από επιτροπή έρευνας της G20 υπό την ηγεσία του Στίγκλιτζ, ο οποίος είχε επικεντρωθεί στην ανισότητα κατά την περίοδο που υπηρέτησε ως επικεφαλής οικονομολόγος στην Παγκόσμια Τράπεζα τη δεκαετία του 1990.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι μεταξύ 2000 και 2024, το πλουσιότερο 1% της ανθρωπότητας συγκέντρωσε το 41% όλου του νέου πλούτου — σε σύγκριση με το 1% που πήγε στο φτωχότερο μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό αντιστοιχεί σε μέσο όρο κέρδους $1,3 εκατ. για το πλουσιότερο 1%, έναντι $585 για τους ανθρώπους στο φτωχότερο μισό.

Υπήρξαν σημαντικές πολιτικές συνέπειες αυτών των μεγάλων διαφορών μεταξύ πλουσίων και φτωχών, με την έκθεση να διαπιστώνει ότι οι χώρες με υψηλά επίπεδα ανισότητας ήταν «επτά φορές πιο πιθανό να βιώσουν δημοκρατική παρακμή σε σύγκριση με χώρες με μεγαλύτερη ισότητα».

Ο Στίγκλιτζ δήλωσε σε συνέντευξή του στο POLITICO ότι το συνεχώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών αποτελεί απόδειξη ότι οι τελευταίες τέσσερις δεκαετίες κεντρώας διακυβέρνησης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν αποτύχει. Οι λαϊκιστές στη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, αξιοποιώντας τα παράπονα που προκλήθηκαν από αυτήν την αποτυχία, δήλωσε.

«Πιστεύω ότι οι κεντροαριστερές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού πίστεψαν στη νεοφιλελεύθερη φαντασίωση ότι αν είχαμε ελεύθερο εμπόριο, χρηματοπιστωτική απελευθέρωση και ιδιωτικοποιήσεις, η ανάπτυξη θα αυξανόταν και η θεωρία της διάχυσης του πλούτου προς τα κάτω (trickle-down) θα διασφάλιζε ότι όλοι θα ωφελούνταν», είπε ο Στίγκλιτζ.