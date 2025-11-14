#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΗΕ: Κοινή δήλωση 9 χωρών για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

«ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ιορδανία και Τουρκία εκφράζουν κοινή υποστήριξη προς το Ψήφισμα που συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν διαβουλεύσεων με τα μέλη του Συμβουλίου και εταίρους της περιοχής». Δρόμος προς την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων.

ΟΗΕ: Κοινή δήλωση 9 χωρών για το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 21:59

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, «οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Ιορδανία και η Τουρκία εκφράζουν την κοινή τους υποστήριξη προς το υπό εξέταση Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο συντάχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατόπιν διαβουλεύσεων και σε συνεργασία με τα μέλη του Συμβουλίου και εταίρους της περιοχής».

«Το ιστορικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζεται από το ψήφισμα και χαιρετίζεται και επικυρώνεται στο Σαρμ Ελ Σεΐχ», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Εκδίδουμε τη δήλωση αυτή», αναφέρει η αμερικανική Αντιπροσωπεία, «ως τα κράτη μέλη που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία, η οποία προσφέρει τον δρόμο προς την αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων και την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης».

«Τονίζουμε ότι πρόκειται για ειλικρινή προσπάθεια, και ότι το Σχέδιο παρέχει έναν ρεαλιστικό δρόμο προς την ειρήνη και τη σταθερότητα — όχι μόνο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Αναμένουμε με προσδοκία την ταχεία έγκριση του ψηφίσματος», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΗΕ: Καταγγέλλει το Ισραήλ ότι κατασκεύασε τείχος στο έδαφος του Λιβάνου

Κλίμα: Αυτόχθονες αποκλείουν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ του Αμαζονίου

Ισραηλινοί έποικοι βανδάλισαν και πυρπόλησαν τέμενος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Τραμπ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα διερευνήσει τις σχέσεις Επστάιν και Κλίντον

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο