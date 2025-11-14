#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Alibaba για στήριξη επιχειρήσεων του κινεζικού στρατού

Ο κινεζικός κολοσσός εφοδιάζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με υπόμνημα του Λευκού Οίκου.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 21:54

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Alibaba, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, ότι παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις «επιχειρήσεις» του κινεζικού στρατού εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, γράφει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη υπόμνημα του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες για το πώς ο κινεζικός όμιλος εφοδιάζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η εταιρεία και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

