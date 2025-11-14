#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισπανία: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί την Τρίτη τη Μαδρίτη

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 22:47

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, στη Μαδρίτη, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ισπανικού κοινοβουλίου.

Την προηγούμενη ημέρα ο Ουκρανός πρόεδρος θα επισκεφθεί το Παρίσι, όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης στην Ισπανία, που επιβεβαιώθηκε από μια πηγή του πρωθυπουργικού γραφείου δεν έχουν ανακοινωθεί προς το παρόν. Στον ιστότοπο του Κογκρέσου αναφέρεται μόνο ότι θα έχει συνάντηση με τους προέδρους των δύο σωμάτων του ισπανικού Κοινοβουλίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

