Επιμένει ο Τραμπ για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά ύστερα από 33 χρόνια.

Δημοσιεύθηκε: 15 Νοεμβρίου 2025 - 14:02

Οι ΗΠΑ θα διεξάγουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν κι άλλες χώρες, δήλωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέφυγε να διευκρινίσει εάν τα σχέδια περιλαμβάνουν πυροδότηση πυρηνικής κεφαλής.

«Δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτό. Αλλά θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) σε πτήση με προορισμό τη Φλόριντα.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά ύστερα από 33 χρόνια. Είχε κάνει αυτήν την αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, καθ’ οδόν για τη συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

