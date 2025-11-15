Επένδυση 4,3 δισ. στην Google το τελευταίο χτύπημα Μπάφετ

Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett έχει διαμορφώσει μια θέση αξίας 4,3 δισ. δολαρίων στην Alphabet, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποδειχθεί μία από τις τελευταίες νέες συμμετοχές του ομίλου σε μετοχές υπό τον θρυλικό επενδυτή, καθώς πλησιάζει η συνταξιοδότησή του στο τέλος του έτους.

Η νέα θέση στη μητρική εταιρεία της Google αποτελεί τη δέκατη μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή της Berkshire και συνιστά εν μέρει απόκλιση από τη φιλοσοφία του Buffett να επιλέγει μακροπρόθεσμα value stocks με στρατηγική αγοράς-και-διακράτησης, αντί εταιρειών υψηλής ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, ο Buffett πούλησε περίπου 11 δισ. δολάρια σε μετοχές της Apple στο τρίτο τρίμηνο, συνεχίζοντας να μειώνει την επένδυσή του σε μία από τις πιο κερδοφόρες τοποθετήσεις του για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Η Berkshire γνωστοποίησε ότι πούλησε περίπου 42 εκατ. μετοχές της Apple μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, διατηρώντας θέση που αποτιμάτο περίπου στα 61 δισ. δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Ωστόσο, η κατασκευάστρια του iPhone παραμένει η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή της Berkshire.

Ο Buffett πούλησε πάνω από τα δύο τρίτα της θέσης του στην Apple κατά την περίοδο 2023–2024, γεγονός που επέτρεψε στον λεγόμενο «Μάντη της Ομάχα» να κατοχυρώσει τεράστια κέρδη από μια επένδυση που πραγματοποίησε για πρώτη φορά το 2016.

Σε επιστολή προς τους επενδυτές τη Δευτέρα, ο Buffett ανέφερε ότι «αποσύρεται», παραιτούμενος από τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου και απομακρυνόμενος από τις καθημερινές του αρμοδιότητες στο τέλος του έτους, στον επενδυτικό όμιλο που ο ίδιος δημιούργησε.

Πέρα από την Apple και πλέον την Alphabet, οι μεγαλύτερες θέσεις της Berkshire δεν περιλαμβάνουν συμμετοχές σε εταιρείες Big Tech. Οι λοιπές κορυφαίες τοποθετήσεις της — οι οποίες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες στο τρίτο τρίμηνο — περιλαμβάνουν την American Express, την Bank of America και την Coca-Cola.

Παρά τη νέα θέση της Berkshire στην Alphabet, ο όμιλος συνέχισε να αποτελεί καθαρό πωλητή μετοχών κατά την περίοδο, για τρίτο συνεχόμενο έτος, ρευστοποιώντας πάνω από 6 δισ. δολάρια σε μετοχικές επενδύσεις το τρίτο τρίμηνο. Τα τελευταία τρία χρόνια, η Berkshire έχει πουλήσει περίπου 184 δισ. δολάρια σε μετοχές, θυμίζουν οι Financial Times.

Η ψήφος εμπιστοσύνης του Buffett προς την Alphabet υπογραμμίζει την ανατροπή της πορείας της Google στη μάχη για την κυριαρχία στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης τον τελευταίο χρόνο, ενώ η Apple θεωρείται ολοένα και περισσότερο ότι μένει πίσω έναντι των ανταγωνιστών της στη Silicon Valley στην κούρσα του AI.

Η Google είχε βρεθεί απροετοίμαστη με την εμφάνιση του ChatGPT τον Νοέμβριο του 2022, και οι πρώτες της προσπάθειες να λανσάρει ανταγωνιστικό chatbot απέτυχαν, εντείνοντας τους φόβους ότι το βασικό της επιχειρηματικό μοντέλο στη διαφήμιση αναζήτησης θα πληγεί, καθώς οι χρήστες στρέφονταν σε βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης για απαντήσεις στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, το τρέχον έτος σημειώθηκαν ταχείες βελτιώσεις στις δυνατότητες AI της Google. Παράλληλα, η βασική της δραστηριότητα (αναζήτηση) αποδείχθηκε πιο ανθεκτική απ’ ό,τι ανέμεναν κάποιοι στη Wall Street, με τα συνολικά έσοδα της Alphabet να φθάνουν σε ιστορικό υψηλό των 100 δισ. δολαρίων στο πιο πρόσφατο τρίμηνο.

Στο κλείσιμο της Παρασκευής, η μετοχή της Apple είχε ενισχυθεί περίπου 12% από την αρχή του έτους, ενώ η Alphabet είχε αυξηθεί κατά 45%, ξεπερνώντας ακόμη και τη Nvidia — τον κατασκευαστή κορυφαίων AI chips — για να αναδειχθεί στη μετοχή Big Tech με την καλύτερη επίδοση μέχρι στιγμής το 2025.