Η Alibaba σε ρόλο κατασκόπου υπέρ του κινεζικού στρατού

Η Alibaba παρέχει τεχνική υποστήριξη για τις «επιχειρήσεις» του κινεζικού στρατού κατά στόχων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται εσωτερικό έγγραφο ασφάλειας του Λευκού Οίκου, το οποίο εκφράζει ανησυχίες για τον τεχνολογικό γίγαντα.

Το επίσημο έγγραφο, που παραχωρήθηκε στην Financial Times, περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «απόρρητες» πληροφορίες για το πώς η κινεζική εταιρεία παρέχει στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) δυνατότητες που, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί, τους οποίους η FT δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα, αντικατοπτρίζουν τις αυξανόμενες ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις κινεζικές υπηρεσίες cloud, την τεχνητή νοημοσύνη και την ικανότητα του Πεκίνου να αποκτά και να εκμεταλλεύεται ευαίσθητα δεδομένα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Λευκού Οίκου, η Alibaba παρέχει επίσης στην κινεζική κυβέρνηση και στον PLA πρόσβαση σε δεδομένα πελατών που περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP, πληροφορίες WiFi και στοιχεία πληρωμών, καθώς και διάφορες υπηρεσίες σχετικές με AI.

Η Alibaba απέρριψε τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας: «Οι ισχυρισμοί που υποτίθεται βασίζονται σε αμερικανικές πληροφορίες που διέρρευσαν από την πηγή σας είναι πλήρως ανυπόστατοι. Πρόκειται σαφώς για προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και δυσφήμησης της Alibaba».

Η Alibaba δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν η εταιρεία είχε ποτέ σχέση με τον PLA.

Οι στρατοί σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από εταιρείες για διάφορες τεχνολογικές ανάγκες, ιδιαίτερα καθώς τα συστήματα όπλων συνδέονται μέσω δικτύων υπολογιστών και βασίζονται ολοένα περισσότερο σε υπηρεσίες cloud. Για παράδειγμα, το Πεντάγωνο το 2022 ανέθεσε συμβόλαια για υπηρεσίες cloud στις Google, Amazon, Microsoft και Oracle.

Το έγγραφο δεν προσδιόριζε τι υποτίθεται ότι στοχεύει ο PLA στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το γραφείο του διευθυντή εθνικής πληροφοριών ανέφερε φέτος ότι η Κίνα ήταν σε θέση να παραβιάσει υποδομές των ΗΠΑ με τρόπους που θα μπορούσε να αξιοποιήσει σε περίπτωση σύγκρουσης με τις ΗΠΑ.

Σε αξιολόγηση απειλής τον Μάρτιο, αναφέρθηκε ότι οι κινεζικές κυβερνοεκστρατείες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοφανούς συνεχιζόμενης διείσδυσης στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, με την κωδική ονομασία Salt Typhoon, έδειξαν το «αυξανόμενο εύρος και βάθος» των δυνατοτήτων της.

Σε ερώτηση για το έγγραφο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση «λαμβάνει αυτές τις απειλές πολύ σοβαρά και εργάζεται μέρα-νύχτα για να μετριάσει τους συνεχιζόμενους και ενδεχόμενους κινδύνους και τις επιπτώσεις από [κυβερνο]εισβολές που χρησιμοποιούν μη αξιόπιστους προμηθευτές».

Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο.

Το εσωτερικό έγγραφο, με ημερομηνία 1 Νοεμβρίου, δημοσιεύθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση του Προέδρου Donald Trump με τον Πρόεδρο Xi Jinping στη Νότια Κορέα, κατά την οποία συμφώνησαν σε ευρεία εκεχειρία σχετικά με τους εμπορικούς περιορισμούς για έναν χρόνο.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να δηλώσει αν σκοπεύει να απαντήσει στις δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτό. Ορισμένοι νομοθέτες έχουν προηγουμένως προτρέψει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της εταιρείας.

Ο John Moolenaar, Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της επιτροπής για την Κίνα στη Βουλή, δήλωσε στους FT ότι οι ισχυρισμοί για την Alibaba συνάδουν με τις μακροχρόνιες ανησυχίες της επιτροπής του σχετικά με τις κινεζικές εταιρείες που υπόκεινται σε κινεζικούς νόμους οι οποίοι αφαιρούν προστασίες για τους πελάτες, ανεξαρτήτως του πού λειτουργούν στον κόσμο.

Τον Μάιο, Αμερικανοί νομοθέτες, μεταξύ των οποίων και ο Moolenaar, προέτρεψαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) να αφαιρέσει από το χρηματιστήριο 25 κινεζικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Alibaba, λόγω ανησυχιών για υποτιθέμενους δεσμούς με τον PLA. Επικαλέστηκαν ένα κινεζικό κυβερνητικό πρόγραμμα γνωστό ως «στρατιωτικο-πολιτικός συγχρονισμός», υποστηρίζοντας ότι απαιτεί από τις εταιρείες να μοιράζονται τεχνολογία με τον PLA.

Ο Dennis Wilder, πρώην επικεφαλής ανάλυσης Κίνας στη CIA, δήλωσε ότι το εύρος και το βάθος των κυβερνο-εισβολών του PLA, πέρα από τις παραδοσιακές επιθέσεις κατασκοπείας, έχει φτάσει σε «πρωτοφανές» επίπεδο.

«Ο PLA διενεργεί ευρείες και καθημερινές εισβολές σε κρίσιμες υποδομές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων, λιμένων και άλλων κρίσιμων κόμβων μεταφορών των αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό, αλλά και στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ», δήλωσε ο Wilder. «Στόχος είναι η προετοιμασία για τη στρατηγική του “πολέμου καταστροφής συστημάτων” που θα εφαρμόσει σε στρατιωτική σύγκρουση».

Ο Στρατηγός Sir Richard Barrons, συνταξιούχος Βρετανός στρατηγός και ένας από τους συντάκτες της Στρατηγικής Αναθεώρησης Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2025, δήλωσε ότι οι στρατοί σε όλο τον κόσμο βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε ιδιωτικές τεχνολογικές εταιρείες για υπηρεσίες και έρευνα και ανάπτυξη που προηγουμένως γίνονταν εσωτερικά.

«Δεν είναι μόνο ότι αυτές οι εταιρείες διαθέτουν όλη την τεχνολογία και την έρευνα, διαθέτουν και όλα τα χρήματα», δήλωσε ο Barrons, που τώρα διευθύνει την Universal Defence, μια συμβουλευτική στο Λονδίνο.

Σε ερώτηση για το έγγραφο, η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «πλήρη παραποίηση των γεγονότων», δηλώνοντας ότι το Πεκίνο βελτιώνει τους νόμους και τους κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων στον τομέα της AI.

«Η κινεζική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία και προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με το νόμο, και ποτέ δεν έχει απαιτήσει ούτε θα απαιτήσει από εταιρείες ή άτομα να συλλέγουν ή να παρέχουν δεδομένα που βρίσκονται σε ξένες χώρες παραβαίνοντας τους τοπικούς νόμους», δήλωσε η πρεσβεία.