#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κατέσχεσαν πλοίο στα Στενά του Χορμούζ οι Ιρανοί

«Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 30.000 τόνους πετροχημικών προϊόντων και κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη. Οδηγήθηκε σήμερα το πρωί σε αγκυροβόλιο προκειμένου να διερευνηθούν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις», υποστηρίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Κατέσχεσαν πλοίο στα Στενά του Χορμούζ οι Ιρανοί

Δημοσιεύθηκε: 15 Νοεμβρίου 2025 - 14:58

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι κατέσχεσαν στα νερά του Κόλπου ένα δεξαμενόπλοιο που άλλαξε ξαφνικά πορεία την Παρασκευή στο στενό του Χορμούζ για να κατευθυνθεί προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Χθες, Παρασκευή, στις 04:00 ώρα Γκρίνουιτς (06:00 ώρα Ελλάδας), «έπειτα από δικαστική απόφαση για κατάσχεση του φορτίου ενός δεξαμενόπλοιου, του Talara, που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ, οι μονάδες ταχείας επέμβασης του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης παρακολούθησαν τις κινήσεις του, το αναχαίτισαν και το συνέλαβαν», ανέφεραν οι Φρουροί σε μια ανακοίνωση.

«Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε φορτίο για το οποίο δεν είχε άδεια», ανέφεραν.

«Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 30.000 τόνους πετροχημικών προϊόντων και κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη. Οδηγήθηκε σήμερα το πρωί σε αγκυροβόλιο προκειμένου να διερευνηθούν οι διαπιστωθείσες παραβάσεις», διευκρίνισαν οι Φρουροί.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Αϊμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με προορισμό τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey. Προσεγγίστηκε από τρία μικρά σκάφη ενώ διέσχιζε το στενό του Χορμούζ κατευθυνόμενο νότια.

Το στενό του Χορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για την παγκόσμια μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ήταν το θέατρο πολλών επεισοδίων στο παρελθόν. Πέρυσι, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν συλλάβει ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κατηγορώντας την πλοιοκτήτρια εταιρία ότι «συνδεόταν με το Ισραήλ», έπειτα από φονική επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, η ευθύνη για την οποία αποδόθηκε στο Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιράν: Ομαδική προσευχή στην Τεχεράνη για βροχή

Ιράν: Οι Αρχές εξάρθρωσαν δίκτυο κατασκοπείας των ισραηλινών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Μεγάλα βαρίδια για την παγκόσμια ναυτιλία από την πράσινη μετάβαση

Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για απόπειρα δολοφονίας της πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο