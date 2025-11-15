Τραμπ: Εχω πάρει την απόφαση μου για τη Βενεζουέλα

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει τρεις συσκέψεις στον Λευκό Οίκο αυτήν την εβδομάδα για να συζητήσουν επιλογές για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Oι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει αεροσκάφη F-35, πολεμικά πλοία και πυρηνικό υποβρύχιο στην περιοχή, μετά από δύο μήνες επιθέσεων κατά σκαφών στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το αεροπλαναφόρο Τζέραλντ Φορντ μετακινήθηκε στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής – φέρνοντας μαζί του περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη και πάνω από 5.000 στρατιώτες.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι θα μπορούσε να ληφθεί σύντομα μια απόφαση σχετικά με το αν θα υπάρξει στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει για στενές σχέσεις με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. «Δεν μπορώ να σας πω τι θα περιλαμβάνει (η δράση), αλλά μάλλον έχω πάρει την απόφασή μου» για τη Βενεζουέλα, είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Τέσσερις αξιωματούχοι των ΗΠΑ και μια πηγή δήλωσαν ότι οι συναντήσεις του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, με τρεις από τους αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι μία από αυτές έγινε την Παρασκευή.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι μια μικρή ομάδα συναντήθηκε την Τετάρτη, ακολουθούμενη την Πέμπτη από μια πολύ μεγαλύτερη συνάντηση που περιλάμβανε τον Αντιπρόεδρο Τζ. ΝΤ. Βανς, τον Μίλερ και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μεταξύ άλλων.

Η πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ παρευρέθηκε στη συνάντηση της Πέμπτης στην Αίθουσα Καταστάσεων και ενημερώθηκε για διάφορες επιλογές. Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιες επιλογές παρουσιάστηκαν.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, που κατέχει την εξουσία από το 2013, δήλωσε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να τον εκδιώξει από την εξουσία.

Η Ουάσιγκτον διπλασίασε τον Αύγουστο την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για δεσμούς με το εμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές οργανώσεις.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν διεξαγάγει επιχειρήσεις κατά πλοίων που θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών. Το Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας 80 άτομα.

Δημοκρατικοί νομοθέτες και νομικοί εμπειρογνώμονες αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των επιθέσεων, ενώ ορισμένοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν επικρίνει τις επιχειρήσεις.

Η ιδέα της στρατιωτικής δράσης εντός της Λατινικής Αμερικής είναι αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων.

Μια δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή έδειξε ότι μόνο το 35% των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη χρήση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στη Βενεζουέλα για τη μείωση της ροής παράνομων ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ χωρίς την άδεια της κυβέρνησης του Μαδούρο.