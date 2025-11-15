Οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο στη Lukoil για πώληση περιουσιακών στοιχείων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε άδειες που επιτρέπουν στη Lukoil να συνεχίσει τη λειτουργία μονάδων της στο εξωτερικό έως τις 13 Δεκεμβρίου. Αναζητά αγοραστές ο ρωσικός κολοσσός.

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε παράτεινε το «πάγωμα» των κυρώσεων για τον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Lukoil, λίγες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ τα μέτρα της Ουάσινγκτον.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε άδειες που επιτρέπουν στη Lukoil να συνεχίσει τη λειτουργία πολλών μονάδων στο εξωτερικό έως τις 13 Δεκεμβρίου — και έως τον Απρίλιο του 2026 για το διυλιστήριό της στη Βουλγαρία — καθώς η εταιρεία προσπαθεί να πουλήσει τα ξένα περιουσιακά της στοιχεία.

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «τεράστιες» νέες κυρώσεις κατά των Lukoil και Rosneft, λόγω της άρνησης της Μόσχας να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τα τιμωρητικά μέτρα επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου.

Οι κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν στις 22 Οκτωβρίου, αποτελούν «απόρροια της έλλειψης σοβαρής δέσμευσης της Ρωσίας σε μια ειρηνευτική διαδικασία», όπως ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Η Lukoil ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει ακόμη βρει αγοραστή μετά την κατάρρευση της συμφωνίας με την ελβετική Gunvor, την οποία μπλόκαρε η Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων Carlyle εξετάζει την αγορά των διεθνών δραστηριοτήτων της Lukoil, σύμφωνα με το Reuters. Οι δυνητικοί αγοραστές έχουν πλέον διορία έως τις 13 Δεκεμβρίου για διαπραγματεύσεις με τη Lukoil.

Όπως μεταδίδει το Politico, η Ουάσινγκτον θα εγκρίνει μια πώληση μόνο εφόσον υπάρξει πλήρης διακοπή των δεσμών με τη Lukoil και τα έσοδα τοποθετηθούν σε δεσμευμένο λογαριασμό στον οποίο η εταιρεία δεν θα έχει πρόσβαση έως ότου αρθούν οι κυρώσεις.

