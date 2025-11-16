Οι μεγάλη επιστροφή των ξένων στις κινεζικές μετοχές

Οι ξένες αγορές κινεζικών μετοχών έχουν φθάσει στο υψηλότερο επίπεδό τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε μια ένδειξη ότι οι διεθνείς επενδυτές επαναξιολογούν μια αγορά που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «μη επενδύσιμη».

Οι εισροές από το εξωτερικό σε κινεζικές μετοχές από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο φέτος ανήλθαν σε 50,6 δισ. δολάρια, από 11,4 δισ. δολάρια το 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Institute of International Finance, του φορέα εκπροσώπησης της παγκόσμιας τραπεζικής βιομηχανίας.

Οι κινεζικές μετοχές που είναι εισηγμένες στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ έχουν σημειώσει ισχυρή άνοδο φέτος, τροφοδοτούμενες από τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη μετά την κυκλοφορία του πρωτοποριακού μοντέλου της DeepSeek και από έναν δυναμικό κύκλο νέων εισαγωγών στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας.

Τα κέρδη αυτά ακολουθούν χρόνια απογοητευτικών αποδόσεων, καθώς οι ξένοι επενδυτές προχώρησαν σε εκτεταμένες πωλήσεις λόγω αυξανόμενων ανησυχιών για την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

«Η Κίνα εξακολουθεί να τελεί υπό διαπραγμάτευση με ιστορικό discount έναντι του υπόλοιπου κόσμου και όμως διαθέτει μερικές από τις καλύτερες εταιρείες στον τεχνολογικό χώρο», δήλωσε ο Jonathan Pines, επικεφαλής ασιατικών μετοχών εκτός Ιαπωνίας στη Federated Hermes. «Είναι ο μόνος ρεαλιστικός ανταγωνιστής των ΗΠΑ σε ορισμένους τομείς».

«Πριν από δύο χρόνια, η Κίνα ήταν μη επενδύσιμη για πολλούς επενδυτές», δήλωσε ο Yan Wang, επικεφαλής στρατηγικής αναδυόμενων αγορών και Κίνας στη Alpine Macro.

Το Πεκίνο σταμάτησε πέρυσι να δημοσιεύει καθημερινά στοιχεία για τις επενδύσεις σε μετοχές της ηπειρωτικής Κίνας μέσω του Χονγκ Κονγκ, καθιστώντας δυσκολότερη την παρακολούθηση των ξένων ροών. Το IIF παρακολουθεί τις μεταβολές στις εξωτερικές τοποθετήσεις χαρτοφυλακίου και εξαιρεί τις κινεζικές εταιρείες εισηγμένες στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη Citi, έχουν αυξηθεί οι αγορές κινεζικών μετοχών από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν τους δασμούς στο πλαίσιο της «liberation day» τον Απρίλιο, με περίπου 55% των συναλλαγών να αφορά αγορές και 45% πωλήσεις, ανάλογα με τον τύπο πελάτη.

Φέτος, οι ξένοι ενεργοί διαχειριστές ήταν καθαροί πωλητές κινεζικών μετοχών, αλλά αυτό υπεραντισταθμίστηκε από τις εισροές σε παθητικά funds, σύμφωνα με τα στοιχεία της EPFR Global που παρακολουθούν ροές σε ETF και αμοιβαία κεφάλαια.

Η ισχυρή απόδοση των κινεζικών μετοχών φέτος οφείλεται κυρίως στη μαζική εισροή εγχώριων κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές, δήλωσε ο Stuart Rumble, επικεφαλής επενδυτικής κατεύθυνσης για την Ασία-Ειρηνικό στη Fidelity International.

Οι επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας έχουν διοχετεύσει 1,3 τρισ. HK$ (168,7 δισ. δολ.) στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ φέτος — επίπεδο-ρεκόρ — και πλέον αντιστοιχούν σε περίπου 20% του ημερήσιου τζίρου του χρηματιστηρίου.

Η επιφυλακτικότητα των ξένων απέναντι στις κινεζικές μετοχές ακολούθησε την κρίση στον κλάδο ακινήτων, την καταστολή της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ–Κίνας, που συνολικά συνέβαλαν στην πτώση της αγοράς κατά σχεδόν 50% από το υψηλό της.

«Υπήρξε ένα σημείο όπου οι άνθρωποι απλώς δεν ήθελαν να μιλούν για την [Κίνα]», δήλωσε ο Daniel Morris, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη BNP Paribas Asset Management. «Τώρα μιλάμε αρκετά συχνά.»

Η καταστολή της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Πεκίνο, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την πτώση του ιδρυτή της Alibaba, Jack Ma, θεωρείται ευρέως ότι έπληξε την εμπιστοσύνη στη χώρα. Έκτοτε, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν προωθήσει σειρά μεταρρυθμίσεων με στόχο την αναζωογόνηση των αγορών. «Ήταν σαφές ότι ήθελαν οι κεφαλαιαγορές τους να ενισχυθούν», είπε ο Pines.

Η φετινή αύξηση των εισροών από ξένους επενδυτές συμπίπτει με την αποεπένδυση πολλών κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων στις ΗΠΑ, όπως του Τέξας και της Ιντιάνα, από κινεζικές εταιρείες λόγω της ασταθούς σχέσης ΗΠΑ–Κίνας.

Ορισμένοι επενδυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν έκθεση σε καινοτόμες κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες, εν μέρει για να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πέρα από τις αμερικανικές αγορές που διαπραγματεύονται κοντά σε ιστορικά υψηλά. Μετοχές όπως η Alibaba παραμένουν μακριά από τα υψηλά τους και διαπραγματεύονται με discount έναντι των αμερικανικών ομολόγων τους.

«Δεν θέλεις να τοποθετήσεις το 100% του χαρτοφυλακίου σου στο Nasdaq», επεσήμανε ο Morris.