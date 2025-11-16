Ομόλογα 82 εκατ. δολαρίων αγόρασε ο Τραμπ, τι επέλεξε

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις αγορές δημοτικών και εταιρικών ομολόγων αυτό το φθινόπωρο, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων εταιρειών που επηρεάστηκαν από τις πολιτικές της κυβέρνησής του.

Νέες γνωστοποιήσεις που αναρτήθηκαν το Σάββατο από το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ (US Office of Government Ethics) δείχνουν ότι οι αγορές ομολόγων ύψους τουλάχιστον 82 εκατ. δολαρίων από τον Τραμπ περιλαμβάνουν τίτλους των Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc. και Intel Corp., στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αγόρασε επίσης δημοτικά ομόλογα από πόλεις των ΗΠΑ και τοπικές σχολικές περιφέρειες, εταιρείες κοινής ωφέλειας και νοσοκομεία. Οι γνωστοποιήσεις έφεραν ημερομηνίες 17 και 20 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκαν από το OGE μετά τη λήξη της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γράφει το Bloomberg.

Οι αναφορές, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι εκλεγμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και διορισμένοι που πραγματοποιούν συναλλαγές, δεν προσδιορίζουν ακριβή ποσά ή τιμές. Ο Τραμπ δεν δήλωσε καμία πώληση.

Τον Αύγουστο, είχε δηλώσει 690 συναλλαγές, που αντιστοιχούσαν σε τουλάχιστον 103,7 εκατ. δολάρια σε αγορές ομολόγων. Όταν δημοσιοποιήθηκε η αναφορά του Αυγούστου, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι ούτε ο Τραμπ ούτε κανένα μέλος της οικογένειάς του λάμβαναν τις επενδυτικές αποφάσεις. Ανεξάρτητοι διαχειριστές κεφαλαίων πραγματοποιούσαν τις αγορές ομολόγων, χρησιμοποιώντας προγράμματα που αναπαράγουν αναγνωρισμένους δείκτες κατά την επενδυτική διαδικασία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι το OGE είχε εγκρίνει τις καταθέσεις.

Όσον αφορά την Intel, ο Τραμπ οριστικοποίησε μια συμφωνία τον Αύγουστο που δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση σχεδόν 10% μερίδιο στην εταιρεία — μια ασυνήθιστη παρέμβαση στην αγορά, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε αναγκαία για την προστασία της εγχώριας παραγωγής μικροτσίπ.

Η Intel έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει παθητικός μέτοχος, χωρίς θέση στο διοικητικό συμβούλιο ή άλλα δικαιώματα διακυβέρνησης ή πληροφόρησης. Η επένδυση των 8,9 δισ. δολαρίων χρηματοδοτείται εν μέρει από τον Νόμο CHIPS and Science Act των ΗΠΑ, που είχε εγκριθεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.