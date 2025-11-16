#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ομόλογα 82 εκατ. δολαρίων αγόρασε ο Τραμπ, τι επέλεξε

Συνεχίζει τις αγορές τίτλων ο αμερικανός πρόεδρος, όπως προκύπτει από νέες δηλώσεις του. Τον Αύγουστο είχε πραγματοποιήσει 690 συναλλαγές αξίας 103,7 εκατ. δολαρίων.

Ομόλογα 82 εκατ. δολαρίων αγόρασε ο Τραμπ, τι επέλεξε

Δημοσιεύθηκε: 16 Νοεμβρίου 2025 - 11:27

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις αγορές δημοτικών και εταιρικών ομολόγων αυτό το φθινόπωρο, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων εταιρειών που επηρεάστηκαν από τις πολιτικές της κυβέρνησής του.

Νέες γνωστοποιήσεις που αναρτήθηκαν το Σάββατο από το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ (US Office of Government Ethics) δείχνουν ότι οι αγορές ομολόγων ύψους τουλάχιστον 82 εκατ. δολαρίων από τον Τραμπ περιλαμβάνουν τίτλους των Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc. και Intel Corp., στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αγόρασε επίσης δημοτικά ομόλογα από πόλεις των ΗΠΑ και τοπικές σχολικές περιφέρειες, εταιρείες κοινής ωφέλειας και νοσοκομεία. Οι γνωστοποιήσεις έφεραν ημερομηνίες 17 και 20 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκαν από το OGE μετά τη λήξη της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γράφει το Bloomberg.

Οι αναφορές, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι εκλεγμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και διορισμένοι που πραγματοποιούν συναλλαγές, δεν προσδιορίζουν ακριβή ποσά ή τιμές. Ο Τραμπ δεν δήλωσε καμία πώληση.

Τον Αύγουστο, είχε δηλώσει 690 συναλλαγές, που αντιστοιχούσαν σε τουλάχιστον 103,7 εκατ. δολάρια σε αγορές ομολόγων. Όταν δημοσιοποιήθηκε η αναφορά του Αυγούστου, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε δηλώσει ότι ούτε ο Τραμπ ούτε κανένα μέλος της οικογένειάς του λάμβαναν τις επενδυτικές αποφάσεις. Ανεξάρτητοι διαχειριστές κεφαλαίων πραγματοποιούσαν τις αγορές ομολόγων, χρησιμοποιώντας προγράμματα που αναπαράγουν αναγνωρισμένους δείκτες κατά την επενδυτική διαδικασία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι το OGE είχε εγκρίνει τις καταθέσεις.

Όσον αφορά την Intel, ο Τραμπ οριστικοποίησε μια συμφωνία τον Αύγουστο που δίνει στην αμερικανική κυβέρνηση σχεδόν 10% μερίδιο στην εταιρεία — μια ασυνήθιστη παρέμβαση στην αγορά, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε αναγκαία για την προστασία της εγχώριας παραγωγής μικροτσίπ.

Η Intel έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει παθητικός μέτοχος, χωρίς θέση στο διοικητικό συμβούλιο ή άλλα δικαιώματα διακυβέρνησης ή πληροφόρησης. Η επένδυση των 8,9 δισ. δολαρίων χρηματοδοτείται εν μέρει από τον Νόμο CHIPS and Science Act των ΗΠΑ, που είχε εγκριθεί επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Εχω πάρει την απόφαση μου για τη Βενεζουέλα

Επιμένει ο Τραμπ για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ξεπουλάνε ομόλογα των αμερικανικών Big Tech οι επενδυτές

Αγωγή κατά του BBC ετοιμάζει ο Τραμπ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο