NYT: Το Πεντάγωνο αποσύρει στρατιώτες της Εθνοφρουράς από Σικάγο και Πόρτλαντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλε την Εθνοφρουρά στις δύο πόλεις για την πάταξη της «αυξημένης εγκληματικότητας».

Δημοσιεύθηκε: 16 Νοεμβρίου 2025 - 18:37

Μετά την από εβδομάδων ανάπτυξή τους στο Σικάγο και στο Πόρτλαντ, για να καταπολεμήσουν την αυξημένη εγκληματικότητα, όπως είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρονται στρατιώτες της Εθνοφρουράς.

Την είδηση αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, με το Πεντάγωνο μέχρι στιγμής να μην έχει απαντήσει στο θέμα αυτό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

