Ο Τραμπ ζητά τώρα να ανοίξουν τα αρχεία Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους να υποστηρίξουν την ψηφοφορία για την δημοσιοποίηση των αρχείων που σχετίζονται με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια απότομη στροφή μετά από προηγούμενες προσπάθειες να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την έκκληση πριν από την ψηφοφορία που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία φαίνεται ότι θα του επιφέρει ένα σοβαρό πλήγμα.

Ολο και περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί στην κάτω βουλή του Κογκρέσου δηλώνουν τις τελευταίες ημέρες ότι είναι διατεθειμένοι να αψηφήσουν τον Τραμπ και να υποστηρίξουν την δημοσιοποίηση των αρχείων του Επστάιν - πρόκειται για την πιο σοβαρή εξέγερση στο εσωτερικό του κόμματος του Προέδρου κατά τη δεύτερη θητεία του στο Λευκό Οίκο.

«Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων του Επστάιν, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είναι καιρός να προχωρήσουμε από αυτή την απάτη των Δημοκρατικών που διαπράχθηκε από τους ριζοσπάστες τρελούς της Αριστεράς, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή από τη μεγάλη επιτυχία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης νίκης μας έναντι στο «κλείσιμο» (σσ την αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών) των Δημοκρατικών», πρόσθεσε.

Η ψηφοφορία της Τρίτης στη Βουλή θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανήλικων κοριτσιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Τζέφρι Έπστάιν γνωρίζονται από τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχαν σε κοινές κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το 2004 η φιλία τους χάλασε και μία από τις αιτίες ήταν ο ανταγωνισμός για την αγορά μίας πολυτελούς κατοικίας στο Παλμ Μπιτς, της έπαυλης Maison de l'Amitie, την οποία τελικά κέρδισε ο Τραμπ.

Ωστόσο, σε email που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας ο Επστάιν φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια». Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει δημόσια αποδεδειγμένη κατηγορία ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις.

JUST IN: House Democrats release a 2011 email from Ghislaine Maxwell to Jeffrey Epstein discussing Trump's time at his house and labeling him "the dog that hasn't bark." pic.twitter.com/9u2fM0R3l6

— Kyle Cheney (@kyledcheney) November 12, 2025

Ο Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει ότι η ρήξη του με τον Επστάιν προέκυψε επειδή ο τελευταίος «έκλεβε» εργαζομένους από το θέρετρο του Τραμπ, Mar-a-Lago, ειδικά από το σπα. Αν και τον προειδοποίησε, ο Επστάιν το έκανε ξανά και τότε «τον έδιωξε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος με τους παραπάνω ισχυρισμούς υποστηρίζει ότι η αιτία της ρήξης τους ήταν επαγγελματική.

Η υπόθεση Έπσταιν έχει βλάψει πολιτικά τον Τραμπ, δημιουργώντας ρήξη με τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του στο Καπιτώλιο, οι οποίοι περίμεναν να δημοσιοποιηθούν όλα τα αρχεία κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Συγκεκριμένα, οι σχέσεις του με τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, βουλευτή της Τζόρτζια που στο παρελθόν ήταν μια από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του Τραμπ, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που η τελευταία τάχθηκε υπέρ της δημοσιοποίησης των φακέλων Έπσταϊν.

«Πιστεύω ότι η χώρα δικαιούται διαφάνεια σε αυτούς τους φακέλους. Και δεν πιστεύω ότι οι πλούσιοι και ισχυροί άνθρωποι πρέπει να προστατεύονται αν έχουν κάνει κάτι λάθος», δήλωσε η Γκριν στο CNN την Κυριακή.

Ο Τραμπ αντέδρασε τις τελευταίες ημέρες αποκαλώντας την Γκριν «προδότρια» και δηλώνοντας ότι δεν την υποστηρίζει πλέον, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για να αντιμετωπίσει μια σκληρή πρόκληση στις προκριματικές εκλογές των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

με πληροφορίες από Financial Times, Washington Post