Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό, πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές

Ζημιές προκλήθηκαν σε λιμενικό εξοπλισμό και σε πολιτικά σκάφη. Ένα από τα λιμάνια αντιμετωπίζει επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 10:57

Ρωσική επίθεση στη νότια ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομής, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε λιμενικό εξοπλισμό και σε πολιτικά σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα εκεί, έγραψε στο Telegram ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

«Ένα από τα λιμάνια αντιμετωπίζει διακοπές της ηλεκτροδότησης και ειδικοί εργάζονται ήδη για να την αποκαταστήσουν», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

