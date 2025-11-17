Πρώτη φορά σε έξι τρίμηνα συρρίκνωση για το ΑΕΠ Ιαπωνίας

Η ιαπωνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,8% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση, ποσοστό μικρότερο από το αναμενόμενο, με την αύξηση της ιδιωτικής και της δημόσιας κατανάλωσης να περιορίζει την πτώση.

Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ κατά τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο συρρικνώθηκε για πρώτη φορά σε έξι τρίμηνα, σημειώνοντας πτώση 0,4%, καθώς οι εξαγωγές δέχθηκαν χτύπημα από τους αμερικανικούς δασμούς.

Ωστόσο, η πτώση της ανάπτυξης ήταν μικρότερη από τις εκτιμήσεις της δημοσκόπησης του Reuters, που προέβλεπαν ετήσια συρρίκνωση 2,5% και τριμηνιαία 0,6%.

Οπως μεταδίδει το CNBC, η δημόσια ζήτηση αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενη κυρίως από την κρατική κατανάλωση, ενώ η ιδιωτική ζήτηση μειώθηκε κατά 1,8%, επηρεασμένη αρνητικά από την πτώση άνω του 32% στις επενδύσεις σε κατοικίες.

Οι εξαγωγές συρρικνώθηκαν κατά 4,5% το τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και κατά 1,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν είχαν αυξηθεί κατά 2,3%.

Το γεν αποδυναμώθηκε οριακά έναντι του δολαρίου, ενώ ο Nikkei σημείωσε πτώση 0,29%. Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 3 μονάδες βάσης, στο 1,73%.