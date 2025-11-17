Ορμπαν: Τρέλα η οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, δεν θα κερδίσει

Η Ουκρανία δεν έχει «καμία πιθανότητα» να νικήσει στην συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας, και η συνεχής οικονομική στήριξη της ΕΕ προς τη χώρα είναι «απλώς τρελή», δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν.

Τα σχόλια του Ορμπάν έρχονται καθώς οι ελπίδες για κατάπαυση του πυρός σύντομα φθίνουν και η Ευρώπη προσπαθεί να στηρίξει τα οικονομικά του Κιέβου ενόψει ενός οικονομικού «γκρεμού» στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Σε συνέντευξή του στον Mathias Döpfner, διευθύνοντα σύμβουλο της γερμανικής εταιρείας μέσων Axel Springer, ιδιοκτήτριας του Politico, ο Ορμπάν είπε ότι η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία «σκοτώνει» την ΕΕ «οικονομικά, χρηματοοικονομικά» και είναι «απλώς τρελή».

Η Ουγγαρία είχε προηγουμένως μπλοκάρει την παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, και έχει πιέσει για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Έχουμε ήδη κάψει €185 δισεκατομμύρια και … η πρόθεσή μας είναι να κάψουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι χρηματοδοτούμε μια χώρα που δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο», είπε ο Ορμπάν στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του Döpfner, MD MEETS.

Ο Ορμπάν κατηγόρησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι επιμηκύνουν σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία ελπίζοντας να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση για μια συμφωνία ειρήνης. «Θα ήθελαν να συνεχιστεί ο πόλεμος», είπε ο Ορμπάν. «Νομίζουν … ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον πόλεμο για να στηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία» — μια θέση που ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «λάθος, απολύτως λάθος».

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, ο Ορμπάν δήλωσε ότι αναμένει «μια συμφωνία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών για τον πόλεμο και για άλλα ζητήματα, εμπόριο, παγκόσμιο εμπόριο, ενέργεια και άλλα ζητήματα». Επίσης είπε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει «να ανοίξουν ένα ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία».

«Αφήστε τους Αμερικανούς να διαπραγματευτούν με τους Ρώσους, και μετά οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να διαπραγματευτούν με τους Ρώσους και στη συνέχεια να δούμε αν μπορούμε να ενοποιήσουμε τη θέση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων», είπε ο Ορμπάν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Εγγυήσεις ασφάλειας

Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση για την Ουκρανία «με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον», είπε ο Ορμπάν, προσθέτοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν η Μόσχα κερδίζει ή χάνει. Δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει «το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών, μεταξύ αυτών, το μέλλον των Ούγγρων», και «ένα νέο σύστημα ασφάλειας».

Μια μεταπολεμική ρύθμιση ασφάλειας για την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει «μια συμφωνία ειρήνης που σταθεροποιεί τα σύνορα, είτε αναγνωρίζονται διεθνώς είτε όχι», και «σίγουρα μια μορφή αποστρατικοποιημένης ζώνης», είπε ο Ορμπάν.

Εκτός αν συμβεί κάποιο «θαύμα», η Ρωσία θα συνεχίσει να κατέχει τα ανατολικά ουκρανικά εδάφη του Ντονέτσκ μετά τον πόλεμο, σημείωσε ο Ορμπάν. «Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε σας αρέσει, είτε όχι», τόνισε.

Αλλά υποβάθμισε τις ανησυχίες για μια πιο επιθετική Ρωσία που θα επιτεθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή χώρα του ΝΑΤΟ. «Νομίζω ότι είναι γελοίο να λέμε ότι οι Ρώσοι θα επιτεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο ΝΑΤΟ, απλώς επειδή δεν είναι αρκετά ισχυροί. Εμείς είμαστε πολύ πιο δυνατοί», είπε.