Μικρότερο έλλειμμα από Γερμανία και Γαλλία θα έχει το 2026 η Ισπανία

Η Ισπανία θα έχει μικρότερο δημοσιονομικό έλλειμμα από τη Γερμανία το 2026, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, μεταδίδουν οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, τέως θύμα της κρίσης, αναμένεται να μειωθεί φέτος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στο 2,5% του ΑΕΠ, ενώ το 2026 θα υποχωρήσει και άλλο, στο 2,3%, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας. Στον αντίποδα το έλλειμμα της Γερμανίας θα αυξηθεί από 2,3% φέτος σε 3,1% το 2026, φτάνοντας, ακόμη και το 4% τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία, χαρακτηρίζονταν από ορισμένους αναλυτές ως «PIIGS». Τώρα ωστόσο, βρίσκονται σε καλύτερη δημοσιονομική πορεία από μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανία και τη Γαλλία.

Η ανατροπή στις δημοσιονομικές πορείες των χωρών της ΕΕ «δείχνει πόσο έχει αλλάξει η ιεραρχία μεταξύ τους από την κρίση του ευρώ», δήλωσε στους Financial Times ο Karsten Junius, επικεφαλής οικονομολόγος της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας J Safra Sarasin.

Παράλληλα, οι αναθεωρημένες προβλέψεις για την ανάπτυξη της Ισπανίας έχουν οδηγήσει σε μείωση του πρόσθετου επιτοκίου για το ισπανικό 10ετές έναντι του γερμανικού σε περίπου 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, το χαμηλότερο από την κρίση. Πλέον η Ισπανία δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, η οποία θεωρούταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας από τους ασφαλέστερους δανειολήπτες της Ευρωζώνης.

Από την άλλη είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι, η Γερμανία, παρά την διεύρυνση του δημοσιονομικού της ελλείμματος, παραμένει η χώρα με την μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ.

Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη αφού η Ισπανία έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ένωσης, με το ΑΕΠ της να αυξάνεται 3,9% κατά μέσο όρο κάθε τρίμηνο από τις αρχές του 2022, σε σύγκριση με άνοδο 0,3% που παρατηρείται στη Γερμανία. Για ολόκληρο το 2026 επίσης, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η Ισπανία θα καταγράψει ανάπτυξη 2%, οριακά κατώτερη δηλαδή από εκείνη που αναμένει για τις ΗΠΑ (2,1%). Σύμφωνα επίσης με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, η Μαδρίτη θα καταγράψει φέτος το πρώτο πρωτογενές πλεόνασμα από το 2007.

Η γενικότερη ανάπτυξη της χώρας οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η αξιοποίηση της μετανάστευσης και του τουρισμού, το χαμηλό κόστος ενέργειας και η αύξηση των δημόσιων δαπανών, στις οποίες χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ.

Παρά την εντυπωσιακή της οικονομική πορεία ωστόσο, το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας παραμένει υψηλό, ίσο με 100,4% του ΑΕΠ σύμφωνα με το ΔΝΤ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα δεδομένα για τη Γερμανία, της οποίας το χρέος αντιπροσωπεύει το 64,4% του ΑΕΠ.

Ο Miguel Sebastián, πρώην υπουργός Βιομηχανίας της Ισπανίας προειδοποίησε ότι το υψηλό χρέος «θα μειώσει σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών εάν και όταν υπάρξει ύφεση». Την ίδια προειδοποίηση είχε κάνει και η Τράπεζα της Ισπανίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία εμφάνισε πλεονάσματα έως και 1,9% του ΑΕΠ κατά την εξαετία έως το 2019. Επίσης ενώ το επίπεδο του δημόσιου χρέους της είναι κοντά σε εκείνο που ορίζουν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, οι επενδύσεις στις υποδομές της χώρας έχουν βαλτώσει.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ και η παρατεταμένη κρίση στις υποδομές οδήγησαν σε μια ιστορική πολιτική απόφαση με τον νέο καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να διευρύνει το περιθώριο δανεισμού το οποίο ορίζεται από το Σύνταγμα στο 0,35% του ΑΕΠ ετησίως. Η απόφαση αυτή άνοιξε την πόρτα για επενδύσεις στις υποδομές και την άμυνα ύψους έως και 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ.