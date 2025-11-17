#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Τουσκ: «Δολιοφθορά» η έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν

«Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού χθες, Κυριακή κατέστρεψε τη γραμμή», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Στο σημείο βρίσκονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 11:16

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Η πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού κατέστρεψε τη σιδηροδρομική γραμμή», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το γραφείο του εισαγγελέα εργάζονται στο σημείο. Στην ίδια διαδρομή, πιο κοντά στο Λούμπλιν, έχουν εντοπιστεί επίσης ζημιές», είπε.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ο μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή στην κεντρική Πολωνία.

Η Βαρσοβία έχει πει στο παρελθόν πως ο ρόλος της ως κόμβου για τη βοήθεια προς την Ουκρανία στον πόλεμο της Ρωσίας την καθιστά στόχο ενεργειών δολιοφθοράς. Η Μόσχα έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι βρίσκεται πίσω από τέτοιες ενέργειες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

