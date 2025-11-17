#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κίνα: Η Γερμανία να βοηθήσει στη βελτίωση των σχέσεων με την ΕΕ

Συνάντηση με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ είχε ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ. Τι συζητήθηκε.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 11:31

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ δήλωσε σήμερα πως ελπίζει ότι η Γερμανία θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθούν οι σχέσεις ανάμεσα στη δεύτερη οικονομία στον κόσμο και τις χώρες του μπλοκ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Ο Χε πρόσθεσε ότι το Πεκίνο καλωσορίζει επενδύσεις γερμανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά και ότι πιστεύει πως οι εμπορικές τριβές μπορούν να επιλυθούν μέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης.

Ο Κλινγκμπάιλ δήλωσε από την πλευρά του ότι πρέπει να υπάρχουν δίκαιες συνθήκες στο εμπόριο με την Κίνα και πρόσθεσε πως ο διάλογος έχει σημασία.

«Η Γερμανία και η Κίνα μαζί μπορούν να βρουν απαντήσεις στις προκλήσεις της εποχής μας», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ στις εναρκτήριες επισημάνσεις του στον Οικονομικό Διάλογο Κίνας-Γερμανίας στο Πεκίνο.

