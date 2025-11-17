#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Φούσκωσε» το έλλειμμα προϋπολογισμού της Τουρκίας

Ελλειμμα 223,2 δισ. λιρών τον Οκτώβριο, αυξημένο από πέρυσι, παρά την άνοδο των εσόδων κατά 49%, λόγω εκρηκτικής αύξησης των δαπανών.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 11:38

Ο κρατικός προϋπολογισμός της Τουρκίας παρουσίασε έλλειμμα 223,2 δισ. τουρκικών λιρών τον Οκτώβριο του 2025, αυξημένο από τα 186,3 δισ. τουρκικές λίρες τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 43,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,37 τρισ. λίρες, λόγω των υψηλότερων άτοκων δαπανών (+48%) που ανήλθαν σε 1,21 τρισ., ενώ οι πληρωμές τόκων αυξήθηκαν κατά 15,6% και έφτασαν τα 157,4 δισ. λίρες.

Εν τω μεταξύ, τα έσοδα του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 49,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 1,15 τρισ., υποστηριζόμενα από την αύξηση κατά 51,6% των φορολογικών εσόδων, που ανήλθαν σε 976 δισ., με σημαντική αύξηση στον φόρο εισοδήματος, τον εγχώριο ΦΠΑ και τους φόρους τραπεζικών και ασφαλιστικών συναλλαγών.

Το πρωτογενές ισοζύγιο της χώρας μεταβλήθηκε σε έλλειμμα 65,8 δισ. τον Οκτώβριο του 2025, σε σύγκριση με έλλειμμα 50,1 δισ. τουρκικές λίρες πέρυσι.

