Πρώτο deal Ινδίας-ΗΠΑ για αγορά αμερικανικού υγραερίου το 2026

Η εξέλιξη αυτή, η οποία έρχεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εμπορικές συνομιλίες Ουάσιγκτον-Νέου Δελχί, θα επιτρέψει στον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή υγραερίου στον κόσμο να προμηθεύεται σχεδόν το ένα δέκατο των εισαγωγών του από τις ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 14:52

Οι τρεις κορυφαίες εταιρείες διύλισης της Ινδίας, (Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. και Hindustan Petroleum Corp.) υπέγραψαν την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία με τις ΗΠΑ για αγορά 2,2 εκατομμυρίων τόνων αμερικανικού υγραερίου (LPG) το 2026, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επιτρέψει στον δεύτερο μεγαλύτερο καταναλωτή υγραερίου στον κόσμο να προμηθεύεται σχεδόν το ένα δέκατο των εισαγωγών του από τις ΗΠΑ, έγραψε σε ανάρτηση του στο X ο Ινδός υπουργός Πετρελαίου, Hardeep Puri 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, πέρυσι, οι εισαγωγές αμερικανικού LPG αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 0,6% των συνολικών εισαγωγών υγραερίου της Ινδίας, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές της οποίας είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Η κατανάλωση υγραερίου στην χώρα έχει αυξηθεί κατά 74% την τελευταία δεκαετία χάρη στην εκστρατεία του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να στρέψει τα φτωχότερα νοικοκυριά προς "καθαρότερες" μορφές ενέργειας για το μαγείρεμα, απομακρύνοντάς τα από την χρήση βιομάζας.

Υπενθυμίζεται ότι, την ίδια στιγμή το Νέο Δελχί διαπραγματεύεται μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ με στόχο τη μείωση των τιμωρητικών δασμών 50% που επέβαλε στις εισαγωγές του Νέου Δελχί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ως αντίποινα εν μέρει για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Οι κυρώσεις έχουν ήδη επηρεάσει περισσότερο από το ήμισυ των ινδικών προϊόντων που εξάγονται στην αμερικανική αγορά και απειλούν να καταστρέψουν τις αναπτυξιακές φιλοδοξίες της Ινδίας στον τομέα της μεταποίησης.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Νέο Δελχί εξέφρασαν πρόσφατα «συγκρατημένη αισιοδοξία» ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία.

