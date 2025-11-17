TotalEnergies: Deal 5,1 δισ. για ρεύμα στην Ευρώπη

Η TotalEnergies συμφώνησε να αγοράσει το 50% ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Ευρώπη για περίπου 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα, ακόμη και καθώς ορισμένες μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου κάνουν πίσω.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Total θα αποκτήσει ευρωπαϊκές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από την ενεργειακή εταιρεία EPH του Τσέχου μεγιστάνα Daniel Kretinsky, πληρώνοντας με νέες μετοχές. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Total, καθιστώντας την τσέχικη εταιρεία έναν από τους μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η γαλλική πετρελαϊκή εταιρεία αναπτύσσεται στον τομέα της ενέργειας, καθώς επιδιώκει μια προσπάθεια διαφοροποίησης που στοχεύει στο 20% των πωλήσεων ενέργειας από ηλεκτρική ενέργεια έως το 2030.

Έχει αποκτήσει έργα ηλιακής, αιολικής ενέργειας και μπαταριών στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αλλά και εργοστάσια που λειτουργούν με φυσικό αέριο, εκμεταλλευόμενη τις διακυμάνσεις των τιμών και στις δύο αγορές και στοιχηματίζοντας στην αυξανόμενη ζήτηση από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.